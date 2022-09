EKSKLUZIVNO PRINC FILIP I PRINCEZA DANICA ZA KURIR TV: Kraljica Elizabeta bila stidljiva! Otkrili da li će pristustvovati sahrani

Princ Filip Karađorđević i njegova supruga princeza Danica Karađorđević u gostovanju u jutarnjem programu Kurir televizije istakli su da se trude da što više vremena provode u narodu i da je njihov cilj vraćanje tradiciji i duhu predaka koji nam je ostavljen u amanet.

Smrt kraljice Elizabete II došla je u veoma nepovoljnom periodu, istakao je princ Filip.

- Upoznao sam je na pedesetom rođendanu svog oca, to je bila posebna prilika i mnogo poštovanje prema njoj se osećalo. Mislim da je ovo veliki gubitak za ceo svet, njena smrt je došla u jako lošem periodu. Bila je simbol snage i jednistva ne samo u Velikoj Britaniji, već i u celom svetu -rekao je princ Filip.

Kroz istoriju kraljice Elizabeta je bila velika inspircija umetnicima, navela je princeza Danica.

foto: Kurir televizija

- Kroz istoriju se videla njena želja da bude u korak sa vremenom i da se kreće ka modernizaciji. Njen lik bio je velika inspiracija pop kulturi, nalazila se i na poštanskim markicama. Veoma je bilo značajno njeno istupanje i kontakt sa narodom. S obzirom na to da je sa samo 25 godina došla na čelo Velike Britanije bila je veoma zatvorena i stidljiva, a kontakti sa ljudima napravili su jednu stabilnost. Imala je i jak odnos prema porodici, bilo je tu mnogo izazova, ali su išli u korak sa vremenom - kaže Danica Karađorđević.

Planovi monarhija i monarha su dugoročni i kada se o njima govori glavni cilj je uvek očuvanje tradicije.

- Karađorđeviči su uvek bili blizu naroda, mi smo i potekli od naroda. Mi nastavljamo nasleđe mojih predaka, želimo da budemo što više sa ljudima. Jako me inspiriše kraljevska porodica Lihtenštajna, kao i kraljevska porodice iz Španije istakao je princ Filip i dodao:

- Širom Srbije nas sjajno nas primaju. Mi smo jako topao narod i veoma mi je prijatno da putujem i razgovaram sa toplim i dobrim ljudima. Sa nama ide i naš stin Stefan, koji je pravi Srbin i dete ove zemlje i privlači pažnju gde god da se pojavi. On je i rođen u Srbiji.Ja učim srpski jezik, težak je, ali se trudim - rekao je princ Filip.

foto: Kurir televizija

Naš princ i princeza ne kriju da živie kao običan svet i da im je izuzetno važno da što više budu među narodom.

- Mi živimo jedan normalan život, jako nam je značajno da budemo među ljudima, samo kroz to vidimo jačanje tradicije i vraćanje duha predaka koji su nam ostavili u amanet - rekla je Danica.

Majčinstvo

- Svaki dan je izazov. Ključ je u dobroj organizaciji, kada je ona dobra, sve je lakše. Naš život, sastanci, protokoli su podređeni našem radnom vremenu. Vikendom putujemo, mi smo otvoreni i važno nam je da Stefan to vidi. I kupi

foto: Kurir televizija

Princ bitkoina

Kada nije sa svojim narodom, princ Filip se bavi ekonomijom, a u svetskim krugovima ga zovu i "princom bitkoina".

Bitkoini i monarhija se mogu uporediti, istakao je princ Filip, jer se oboje odnose na dugoročna planiranja.

Okretanje bitkoinima može biti veoma korisno za Srbiju, jer dovodi do finansijske nezavisnosti.

foto: Kurir televizija

- Bitkoin jako može biti koristan za Srbiju. On je veoma važan za dugačka planiranja vezana za budućnost. Bitkoini se svode na prvatno, individualno vlasništvo i veoma je važan za štednju, jer je značajna za čuvanje novca u jednoj valuti koja nije podložna promenama. To je temelj na osnovu koga može da se izgradi jedan normalan život. Govorim samo o bitkoinima, on je imao jedno bezgrešno začeće kojima upravljaju svi, samo je bitkoin decentralitzovan i on može promenili milione života. Mislim da je to jako važno za budućnost - kaže princ Filip.

On je otkrio i da će prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, kao glava porodice, prisustvovati sahrani kraljice Elizabete II.

- Moj otac će ići kao glava naše porodice, a ja ću pokušati da odem - istakao je princ Filip.

Kurir.rs

Bonus video:

03:36 BIVŠI ČLAN KRUNSKOG SAVETA OTKRIO TAJNE PORODICE KARAĐORĐEVIĆ: