BIZARAN TREND ZALUDEO MAJKE U SRBIJI: Žene teraju trogodišnje ćerke da nose štikle i da se šminkaju!

Pored toga što ih oblače u svečane toalete, nadograđuju im nokte, lepe veštačke trepavice, sada žene nameću svojim mezimicama i da nose neudobnu obuću, koja može dovesti do ozbiljnih deformiteta stopala i nogu

Pored toga što svoje devojčice šminkaju, mackaju, lakiraju im nokte i nadograđuju veštačke, vode u spa-centre, lepe veštačke trepavice, srpske majke otišle su korak dalje - svojim mezimicama u najranijem uzrastu kupuju i obuvaju cipele na štiklu!

Nekada se o odevnim kombinacijama mališana nije vodilo toliko računa, dete je smelo da bude prljavo i blatnjavo, dok danas majke i više nego preteruju, čak i za običnu šetnju ćerkicama oblače najmodernije odevne komade, našminkaju ih, a mnoge od njih primoravaju devojčice od tri godine da nose štikle! Koliko je ovaj trend uzeo maha, može se videti i po velikoj i raznovrsnoj ponudi ovakvih cipelica sa štiklom na dečjim odeljenjima radnji sa obućom.

foto: Shutterstock

Stručnjaci upozoravaju da ovaj bizarni trend kome pribegavaju majke utiče na razvoj i zdravlje ovih devojčica, kao i da nošenje štikli u ranom uzrastu može dovesti do ozbiljnih deformiteta.

Brojka 1.800 dinara koštaju najjeftinije dečje cipelice na štiklu

Ivana Vana Stanisavljević, diplomirani vaspitač predškolskih ustanova, kaže za Kurir da je poražavajuće što devojčice na dečjim rođendanima dolaze obučene u mrežaste čarape, suknjice, na štiklama sa kompletnom šminkom.

foto: Mina Branković

- Bilo je takvih slučajeva i u vrtićima, recimo, jedna majka je dovela ćerku od pet godina sa štiklama, dete je jedva hodalo, štikle su joj upadale u travu. Bilo je dece sa pramenovima, nalepljenim veštačkim noktima. Okej, sve je to dečje, ali nekada je to bila igra od pola sata kod kuće, nije bilo za spoljni svet. To je sve štetno za razvoj nogu. Postoji i jedan brend koji uz svaki komplet za devojčice od tri, četiri i pet godina nameće i kupovinu tih štikli - napominje Stanisavljevićeva.

foto: Shutterstock

Ona savetuje roditeljima da deci ne nameću takve stvari i da im ne uskraćuju detinjstvo.

Pedijatar dr Saša Milićević objašnjava za Kurir da nošenje štikli u tako ranom uzrastu negativno utiče na razvoj stopala.

Dr Aleksandar Adamović Uništavaju deci i kožu Prim. dr Aleksandar Adamović, dermatovenerolog i direktor Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu, navodi da je sve to što majke rade devojčicama štetno i da te stvari treba izbeći. - Kožu opterećuju svačim, ajde da krenemo od tih veštačkih noktiju. Oni stružu nokte kad se to radi, to kada se jednom uradi, taj nokat više nikad ne može biti kao što je bio. Što se tiče šminke, i tu se koristi svašta, možda čak i neki preparati koji imaju supstance za koje i ne znamo šta su. Osim što se oštećuje koža, mogu se javiti i alergije. Roditelji su počeli da od dece prave rijaliti zvezde - rekao je dr Adamović.

- Sve koščice, zglobovi i skočni zglob su u ranom uzrastu jako osetljivi i te tetive koje drže zglob. Nošenje takve obuće može dovesti do nekog poremećaja, povrede, uganuća, iščašenja, prosto položaj čitavog tela nije dobar. Nije dobro ni za kičmu, kičmeni stub, kolena, kukove, skočni zglob, a nije dobro ni sa psihološke strane, jer detetu oduzima pažnju i ono će da se opterećuje i fokusira samo na hod u štiklama - upozorava naš sagovornik i dodaje:

foto: Printscreen/TV Pink

- To može uticati na razvoj stopala, a štetno je čak i za nožne prste, jer se i tu mogu javiti deformiteti, čak i žuljevi, koji se kasnije mogu inficirati. Pored štikli, devojčicama kupuju i patike na platformu, mene hvata muka od tih stvari. Nije u redu da to roditelji rade, nije ispravno, jer se mogu javiti različiti poremećaji.

Sociolog Zorica Mršević napominje da ovaj vid pomodarstva odgovara potrošačkom društvu, gde majke koje to rade očekuju da će njihove ćerke imati "bolju prođu" i da će biti više vrednovane.

- To je velika greška. Zna se šta je dečje, a ne takva odeća, štikle i šminka. Roditelji decu treba da usmere na sport, obrazovanje, kulturu lepog ponašanja. Ne osuđujem ni te majke, to je društveni kontekst koji vrednuje sve ono što nije dobro - zaključila je sagovornica Kurira.

Kurir.rs/ Mina Branković

Bonus video:

02:01 ZAŠTO SE DECA SNIMAJU DOK SE TUKU? Psiholog o uznemirujućem videu: Menja se rodna uloga SAD SU I DEVOJČICE NASILNICE