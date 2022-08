DEVOJČICE OD 13 GODINA STAVLJAJU PIRSING NA JEZIK RADI BOLJEG ORALNOG SE*SA! To nije sve, jedna stvar će vas ŠOKIRATI! (FOTO)

Pojedine devojčice u Srbiji u šestom razredu osnovne škole tetoviraju obrve, a već sa 13 godina stavljaju pirsinge na jezik kako bi se lepše ljubile i imale "bolje" oralne seksualne odnose!

Čak u četvrtom razredu osnovne počinju da lepe svilene trepavice, veštačke nokte, farbaju se u drečave boje, dok se pojedine tinejdžerke od 16 godina podvrgavaju i estetskim zahvatima!

Psiholozi upozoravaju da su roditelji glavni krivci jer ih u tim nerealnim i bizarnim zahvatima podržavaju ili ih sami navode na njih, dok su sa druge strane društvene mreže te na kojima one traže svoje uzore, koje kopiraju kako bi bile "in" i prihvaćene u virtuelnom svetu.

Na društvenoj mreži Tviter se pokrenula polemika zbog tvita u kom je zabrinuti otac napisao da je devojčica u šestom razredu tetovirala obrve.

- Šesti razred tetovirala obrve?! Mene u tim godinama ćale jurio kaišem po kući jer sam zalepio nalepnicu sa žvake na ruku - piše u tvitu.

Psiholog Snežana Repac kaže za Kurir da je šokirana činjenicom da ima sve više devojčica koje ne samo da lepe trepavice i nokte već idu i na neke ozbiljnije tretmane, koji su zapravo i bolni, a neretko stavljaju i pirsinge.

- Poznajem jednu 13-godišnju devojčicu koja je stavila pirsing na jezik, a kad sam je pitala zašto je to uradila, rekla mi je da se s pirsingom lepše ljubi, da je to seksi, a i da su oralni odnosi bolji. Toga ima sve više, širi se jer deca to vide jedni od drugih ili pokupe s društvenih mreža - kaže Repac:

- Međutim, roditelji koji dopuste da im dete od 12 godina ide na estetske korekcije i da tetovira obrve, jasno je, spremaju ga za modeling i estradu. Oni smatraju da je to moderno i da time pomažu detetu da se uklopi u društvo. Spremaju ih za snimanje na Tiktoku, gde se reklamira ono što imaš novo na sebi i dobro prolazi ukoliko je to nešto veštačko.

Ona navodi i da devojčice inače u tim godina žele da izgledaju starije, da se izdvavaju po nečemu što će imati na sebi, a pošto ne mogu da se pohvale dobrim uspehom u školi, hvale se iscrtanim obrvama i pirsinzima.

Ističe da treba uvesti kontrolu u salonima koji prihvataju da rade tretmane deci koja na svoju ruku, bez odobrenja roditelja, dođu da urade korekcije na licu ili manikir:

- Ova pojava je sve učestalija i rasprostranjenija i pravo je pitanje šta se dešava s roditeljima - da li to preti da postane trend koji je većinski prihvaćen. Sve više se šire estetski kriterijumi koji su opasni i prete da postane statusni simbol, pa i kult za jedan deo populacije. Roditelj nema adekvatan stav prema tim stvarima i nema dovoljan autoritet.

Branka Tišma Roditelji se lošije snalaze u svojoj ulozi Psiholog Branka Tišma kaže da se roditelji sve lošije snalaze u svojoj ulozi, a da vršnjaci i mediji sve više utiču na odluke deteta. foto: Kurir televizija - Roditelji preko svoje dece pokušavaju da naprave ono što oni nisu mogli tokom života i vide ih kao izvor zarade. Takođe, ima i slučajeva kad deca postavljaju granice, nekada prete i samoubistvom i odlaskom od kuće kako bi došli do određenog cilja. S lutkama kao modelima u detinjstvu, devojke su oduvek želele da izgledaju kao "barbike".

Problem je i što mnogi roditelji svoju ulogu zamenjuju ulogom vršnjaka da bi se približili deci. Čim je dete počelo da sledi standarde koji su van porodice, to govori da otac i majka više nisu autoriteti. Porodični autoritet bi trebalo da bude granica i mera dokle može da se eksperimentiše novitetima.

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić

