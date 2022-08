PRIVATNI VRTIĆI SKUPLJI DO 10.000 DINARA! To povećanje cene ide na teret roditelja, a evo i kada!

Većina privatnih vrtića u Beogradu od 1. septembra poskupiće svoje usluge od pet do deset odsto, a kao razloge navode skok cena namirnica, papira, struje i igračaka.

U vrtiće u prestonici ide oko 80.000 dece. Trećina njih je upisana je u privatna obdaništa jer nije bilo mesta u državnim, pa Grad Beograd zbog toga refundira porodicama mesečno oko 22.000 dinara.

Najavljena poskupljenja su već počela da se primenjuju u pojedinim ustanovama.

- To uopšte nije mali iznos, koji ide, naravno, na teret roditelja. Poskupljenja variraju od 2.000 dinara pa naviše, sve zavisi od vrtića. Vrtić moje devojčice je digao cenu za čak 10.000! Da ne zalazimo u to što smo o povećanju cene obavešteni dan pred poskupljenje da bukvalno nismo mogli ni da se izjasnimo da li nam ta cena odgovara i da li će nam dete ostati u grupi ili ćemo ga ispisati. Iz tog razloga se cela jedna grupa ispisala iz jednog privatnog vrtića u Batajnici - kaže za Kurir zabrinuti otac petogodišnje devojčice.

Da razlika između sadašnje i uvećane cene ide na teret roditelja, za Kurir je potvrdila i Rada Cvetinović, predsednica Udruženja privatnih vrtića u Beogradu.

- Vrtići su primorani da od septembra podignu cene jer su u tesnacu sa sredstvima, a taj novac se mora nadoknaditi. Sve je poskupelo počev od papira, hrane, materijala za decu za igranje, igračaka, struje, velike kuće koje su veoma skupe za kiriju. U septembru ćemo morati da povećamo i cenu rada, što radimo svake godine - kaže Cvetinovićeva:

- Ipak, cene privatnih vrtića su raznolike i zavise od toga šta oni nude. Imate privatne vrtiće od 190 evra ili 20.000 dinara, 23.000 pa sve do 60.000. To su cene koje su bile do sada i bili su puni vrtići bez obzira na visoku cenu.

Ona objašnjava i da su prošle godine roditelji koji su dobijali odbijenicu od državnog vrtića mogli da do polovine godine upišu dete na opštinu u kojoj je dobijena odbijenica, a da sada to mogu da urade na teritoriji celog grada. Cvetinovićeva ističe da je jedno od opterećenja na budžet roditelja i plaćanje pune cene privatnog vrtića za dane kada dete odsustvuje.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu Apelujemo na privatne vrtiće da izjednače cenu s gradskim Iz Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu kažu za Kurir da "Grad Beograd nema uticaj na formiranje cena boravka dece u privatnim vrtićima, kao i na eventualna poskupljenja usluga u ovim obdaništima". - Konstantno apelujemo na uprave privatnih vrtića da cena boravka u njihovim ustanovama bude identična ekonomskoj ceni boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad. Grad danas subvencioniše boravak 23.333 dece u 450 privatnih vrtića i na ime refundacije dela troškova od 2015. godine do juna 2022. roditeljima je isplaćeno oko 20,3 milijarde dinara. U Beogradu u vrtiće (državne i privatne) ide oko 80.000 dece. To je oko 35.000 više u odnosu na 2012. godinu. Grad plaća 80 odsto ekonomske cene za boravak deteta u državnom vrtiću u iznosu od 22.468 dinara, odnosno roditelji plaćaju 20 odsto, što je 5.617 dinara iako je ukupan mesečni trošak grada za boravak deteta 28.085 dinara. U privatnim vrtićima grad subvencioniše iznos do 80 odsto od ekonomske cene od 28.085 dinara, dok razliku plaćaju roditelji, a ona zavisi od cene boravka koju je odredio izabrani privatni vrtić.

- Jedno rešenje koje neki vrtići nude je da se odbija od pet ili 10 odsto ili da se odbija hrana kada dete ne dolazi, da se bar na neki način olakša roditeljima. Roditelji koji žele mogu bez problema da raskinu ugovor sa privatnim vrtićem jer se sklapaju takvi ugovori da roditelji mogu jednostrano, kad god hoće, da pređu u drugi vrtić.

