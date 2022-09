NAJHLADNIJI DAN SEPTEMBRA: U ovim delovima Srbije se očekuju pljuskovi! Meteorolozi objavili i kada se vraća sunce

U Srbiji će danas biti oblačno i sveže vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Hladno vreme za ovo doba godine, danas uz promenljivu oblačnost sa povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima koji se premeštaju od severa ka jugu Srbije. Suvo može biti samo na krajnjem jugu Srbije i u Timočkoj krajini.

Jutarnja temperatura od četiri do devet stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 12 do 18 sepeni. Vetar slab i umeren severozapadni.

foto: Printscreen/RHMZ

Ujutru uglavnom po kotlinama, visoravnima i duž rečnih dolina jugozapadne i južne Srbije očekuju se magla i niska oblačnost.

U Beogradu će biti oblačno i sveže vreme, povremeno sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od šest do osam stepeni Celzijusa, a najviša dnevna oko 14. Vetar slab do umeren, severozapadni.

Očekivana biometeorološka situacija može imati relativno povolјan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Promenlјivo raspoloženje i poremećaj sna su moguće meteoropatske reakcije.

Vreme narednih dana

U četvrtak sunčani intervali uz razvoj oblaka tokom dana. Popodne i uveče je moguća kratkotrajna kiša, najpre na severu Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 15°C do 20°C. Uveče ponegde kratkotrajna kiša u severnim predelima. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

U petak i dalje hladnije od proseka za septembar i promenljivo oblačno vreme sa pojavom kratkotrajne kiše u centralnim i južim predelima, a na severu postepeno razvedravanje.

U subotu i nedelju sunčano uz vrlo hladna jutra, ali i toplije tokom dana, u subotu oko 20°C, a u nedelju ponegde do 25°C. Početkom iduće sedmice toplo.

(Kurir.rs)