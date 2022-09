OVO JE DETALJNA PROGNOZA ZA NAREDNU NEDELJU: Meteorolog najavio novo naoblačenje, KIŠU, ali i OVO! Neće vam se svideti

Meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk profilu objavio kakvo nas vreme očekuje naredne nedelje. Najavio je novo naoblačenje, kišu, ali i hladne noći.

- Danas će preovlađivati pretežno sunčano, ali relativno sveže i vetrovito vreme. Posle podne ponegde može biti uslova za prolazan pljusak, ali bi se uglavnom zadržalo suvo vreme. Vetar umeren i pojačan, severozapadni, a dnevni maksimum od +14 do +21 stepen Celzijusa - najavio je meteorolog i dodao:

- U ponedeljak rano ujutro novo naoblačenje će prvo zahvatiti severne, severozapadne i zapadne predele donoseći kišu povremeno i to naoblačenje će se tokom dana polako premeštati na jugoistok donoseći prolaznu kišu, a na vrhovima planina preko 1.000 metara nadmorske visine može biti i snega.

foto: Printscreen/Facebook

Dnevni maksimum ponovo u padu i trebao bi se kretati od +12 do +18 stepeni Celzijusa, što je znatno ispod proseka za ovaj deo godine. Posle podne i krajem dana prvo na severu i zapadu razvedravanje. Noć ka utorku umereno oblačna i vrlo hladna uz minimume koji će i nizijama uglavnom biti od +9 do +15 stepeni Celzijusa, dok će na planinama preko 1.200mnv biti uslova za prizeman mraz.

On navodi i da će u utorak i sredu naš deo Evrope i dalje nalaziti na istočnoj periferiji anticiklona kroz koju će se nastaviti strujanje relativno hladnog i povremeno vlažnog vazduha te će oba dana biti promenljivo oblačno i relativno hladno (posebno u sredu) uz povremenu pojavu kiše ili pljuska ali i sunčane intervale.

- Duvaće umernen do pojačan, severozapadni vetar dok će duž Jadrana duvati bura. Više pljuskova treba očekivati nad severnim, istočnim i središnjim delovima regiona, dok bi na visinama preko 1.000mnv moglo biti i pljuskova krupe ili snega.

Maksimumi i dalje niski za ovaj deo godine uglanvom do +14 do +19 stepeni Celzijusa, dok će noćni minimumi biti veoma niski, uglavnom do +6 do +14 u nizijama, dok će na planinama preko 1000mnv i dalje iti uslova za slab mraz.

Prema njegovim rečima krajem nedelje se računa na razvijanje jakog ciklona nad zapadnom Evropom, ali značajan deo sinoptike oko tog perioda još nije jasan i zavisiće od tačne putanje uragana “Fiona” koji se razvija nad prostorom Kariba.

- Kada njegovi transformisani ostaci stignu do zapadne Evrope videćemo kako će oni uticati na mlaznu struju. Trenutni svaki model ima neku svoju verziju razvoja sinoptike, ali svi idu u pravcu novog pogoršanja uz padavine posle 26.09. dok je trenutno vrlo upitno kako će se kretati tempratura vazduha. Kraj meseca i početak oktobra bi mogli doneti nove, česte, padavine uz temperature oko prosečnih vrednosti.

Kurir.rs

Bonus video:

03:01 OVO JE DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA SEPTEMBAR: Uskoro prestanak padavina, pa period sunčanih intervala NAJVLJUJE SE NOVO NEVREME