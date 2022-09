LUČIĆ NAJAVLJUJE MEĐUNARODNU EKSPANZIJU SRPSKE KOMPANIJE: Telekom se proširio na Švajcarsku!

Glavni prioritet u razvoju kompanije Telekom Srbija u ovom periodu je međunarodna ekspanzija, a prva na redu je Švajcarska! Mobilna telefonija Telekoma u toj zemlji počela je sa radom ovog meseca, dok će prva poslovnica biti otvorena 13. oktobra u Cirihu, izjavio je generalni direktor kompanije Vladimir Lučić.

Kako je naglasio, ponuda će biti veoma atraktivna.

- Naša mobilna mreža u Švajcarskoj ima veoma povoljne cene i visok kvalitet, dok korisnicima donosi dvostruki benefit: prilikom korišćenja u toj zemlji imaće brojne pogodnosti, a kada dođu u Srbiju, BiH ili Crnu Goru neće imati roming za pozive prema Švajcarskoj. Takođe, u okviru ponude imaće dostupne brojne domaće TV kanale, kao i najbolje medijske sadržaje iz produkcije Telekoma - objasnio je Vladimir Lučić gostujući na TV Hepi.

Prvi čovek Telekoma očekuje da će usluge srpske telefonije zbog atraktivne cene i kvaliteta tamo da koristi ne samo dijaspora, već i Švajcarci. Kao argument navodi primer Austrije, gde ova kompanija ima osam poslovnica i više od 120.000 korisnika mobilne mreže, od čega su deset odsto Austrijanci, sa uzlaznim trendom. Naredni korak u međunarodnom širenju Telekoma je Severna Makedonija. Prva poslovnica otvorena je u Skoplju novembra 2021, a u ponudi je dosad bila samo satelitska televizija, sa veoma dobrim rezultatima.

- Sada u Severnoj Makedoniji sledi još veći korak, naša mobilna telefonija, koja će početi da funkcioniše 26. oktobra, i otvorićemo još jednu poslovnicu, u Kumanovu - najavio je Lučić.

Posebno veliki rezultati se očekuju u Nemačkoj, koja u ovoj ekspanziji Telekoma sledeća dolazi na red, gde se planira otvaranje više od 30 poslovnica. A ogroman korak biće Amerika!

- Trenutno smo u fazi analiziranja koji su najbolji načini da uđemo na tržište SAD. S obzirom na broj ljudi sa naših podneblja koji tamo žive i na atraktivnost američkog tržišta, naravno da imamo vrlo ozbiljne ambicije - objasnio je Vladimir Lučić.ž

Ono što prvog čoveka srpskog Telekoma ipak posebno raduje su uspesi koje ova kompanija beleži na “domaćem terenu”. U ovom kvartalu, koji se završava na kraju septembra, Telekom je na tržištu Srbije ostvario rekordan “prirodni” rast korisnika, dakle ne preko akvizicija, odnosno kupovine drugih operatera, već direktnim prijavljivanjem građana koji žele da postanu korisnici.

- Kada uskoro budemo objavili precizne podatke o povećanju broja korisnika Telekoma Srbija, mislim da će svi biti vrlo iznenađeni. Ostvarili smo rekordan rast. Glavni razlog je svakako Premijer liga, međutim tu su i fudbalske utakmice Zvezde i Partizana, Liga šampiona, NBA liga, kao i naši zabavni i informativni kanali najvišeg kvaliteta - kazao je Vladimir Lučić.

Generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić kaže da je ova kompanija ustupila RTS-u prava na TV prenose utakmica fudbalske reprezentacije Srbije, jer je to “jedino fer i normalno, to su događaji od nacionalnog značaja i Javni servis treba da ih ima u svom programu kako bi bili dostupni svim građanima pod jednakim uslovima”.

Sledeći koraci “venture capital” fonda

Veoma važan element u razvojnoj strategiji Telekoma je poseban fond za finansiranje startapova, koji je zvanično počeo sa radom ove godine i već beleži odlične rezultate.

- Prva investicija u jedan startap je napravljena sredinom ove godine, a do kraja 2022. očekujemo da ćemo početi da finansiramo njih još pet, među kojima će biti konkurenti za prve srpske “jednoroge”, inovativne IT firme čija će vrednost preći milijardu dolara. Uz to, počećemo saradnju i sa nekim od najvećih američkih fondova, kako bi se oni sa svojim ogromnim sredstvima uključili u finansiranje najuspešnijih startapova u Srbiji - najavio je Vladimir Lučić.