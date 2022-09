KAD BI ME ZAPRATIO MUŠKARAC, CELO TELO MI SE TRESLO! Stručnjak: Internet nasilnici sada praktikuju nekro buling, GAZE I PO MRTVIMA

Ovih dana ponovo je aktuelizovana tema digitalnog nasilja, takozvanog sajber bulinga, o čemu je s gošćama razgovarala voditeljka Redakcije Olja Lazarević.

Žrtve ovog vida nasilja najčešće jesu oni koji najviše koriste nove tehnologije, a to su deca i mladi. Digitalno nasilje se može odvijati na društvenim mrežama, aplikacijama za razmenu poruka, gejming platformama i mobilnim telefonima.

To je ponašanje koje se ponavlja i koje ima za cilj da uplaši, naljuti ili osramoti, povredi, ponizi ili uznemiri, kao i da se nanese neka šteta osobi koja je napadnuta.

Digitalno nasilje podstiče grupnu mržnju, uznemiravanje, praćenje, urušavanje privatnosti, vređanje na bilo kojoj osnovi, kao i širenje neprimerenih i uvredljivih komentara na račun druge osobe.

U sajber nasilju je moguće uplitati i druge osobe bez njihovog znanja.Važno je napomenuti da je to krivično delo koje je kažnjivo zakonom. Posledice mogu da traju dugo i da na različite načine utiču na osobu:mentalno, emocionalno, i fizički.

Kampanja "Tiče me se" pokušava da doprinese stvaranju društva koje ne toleriše nasilje prema ženama koje su 27 puta ugroženije od muškog pola. Da li lako dižemo ruke od rešavanja ovakvih slučajeva nasilja dok za to vreme žrtve dižu ruku na sebe?

Jutjuberka i influenserka Sanja Mikić podelila je u programu uživo svoja neprijatna iskustva iz prethodne tri godine.

- Ja sam pesnikinja koja prezentuje ljubavnu poeziju preko video snimaka. Nisam očekivala da će to u toj meri buknuti, verovala sam da će ljudi shvatiti da će ljudi shvatiti da to nije moj život. Oni misle da je to dovoljno dobar razlog da se poziva na moj linč. To je bio povod da na društvenim mrežama žele da mi otvore lobanju, da mi svašta rade s licem, a jedna žena je podržala komentar da bi 10 muškaraca trebalo da me spopadnu. Predstavljaju me kao nekog ko je lud. A da ne pričam da je svaka treća žena žrtva internet nasilja. Posle toga sam upala u stravičan začarani krug, imala sam anksiozne napade. Kad god me je zapratio muški profil, čitavo telo mi se treslo - priča Sanja Mikić.

Jelena Radović, stručnjak za društvene mreže, pojasnila je do čega može dovesti digitalno nasilje.

- Nasilje na internetu može da dovede do psohočkih i fizičkih posledica sa smrtnim ishodom. Postoje različite definicije tog pojma. Mi moramo da te nazive uvedemo u pravni sistem i izboriti se s tim. U poslednje vreme se dešava pojava koju sam nazvala nekro buling, tačnije nasilje koje se dešava po nečijoj smrti. Tako se na sekundaran način zlostavlja porodica preminulog. U tradicionalnim medijima imamo urednike za taj sadržaj, ali u modernim medijima svaki čovek je medij za sebe i dobili smo potpuno novo polje nasilja, kao i u oflajn životu - kaže Jelena Radović.

