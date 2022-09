OTIMALA SAM SE I VRIŠTALA KAD JE PROBAO DA ME SILUJE, POLA SATA JE BILO KAO VEČNOST: Devojka načela stare rane, SUZE SAME IDU

Od kada je Igor Milošević (44), iz Beograda nakon zatvorske kazne za niz silovanja i razbojništava koje je počinio 2007. godine postao slobodan čovek, žene u strahu ne mogu mirno da spavaju.

Višestruki silovatelj prvi put je silovao kada je imao samo 14 godina i do sada je proveo ukupno tri decenije iza rešetaka, a čak je javno rekao i da žena ne treba da se opire kada je siluje da je ne bi povredio.

Nekima je to ulilo strah, a nekima bes.

Jedna devojka koju je drugi manijak probao da siluje pre 20 godina oglasila se društvenoj mreži Tviter. Otkrila je da ju je vrlo uznemirilo saznanje da će ovaj višestruki povratnik ponovo napasti, a vratila se u prošlost i načela svoje bolne rane.

Njenu ispovest vam prenosimo u celosti:

- Ne mogu da zaspim, popila sam i tabletu za smirenje bukvalno mi celo telo drhti i naježeno je, a suze idu. Neko sam ko je pre 20 godina doživeo napad i pokušaj silovanja, ja sam se pola sata a izgledalo je kao večnost, borila otimala, udarala, vrištala - napisala je ona i objasnila kako je uspela da se spasi.

- Nekom pukom srećom sam uspela da ga udarim da je on udario glavom o zid i onesvestio se, ja sam pobegla. To je trauma za ceo život nakon toga tri meseca nisam nigde izašla, prošla sam sve faze - i tugu i sramotu stid bes preispitivanje zašto ja i sa čim to izazvala. U tom periodu sam se udebljala do 100 kilograma jer sam htela da ugušim svaki oblik ženstvenosti na sebi, sve da nestane - napisala je ova žena i dodala da je sada sve prošlo.

- Prošle su terapije, razgovori i normalno sam živela i živim ali to je nešto što će biti zauvek u meni. Mogu da pretpostavim kako ženama i devojkama koje su silovane - zaključila je.

Kurir.rs / S. T.

Bonus video:

00:45 U OVOM SLUČAJU SILOVATELJ ĆE ROBIJATI DOŽIVOTNO! Seje strah po Beogradu, privatni detektiv traži izmenu zakona!