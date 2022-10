ŽENE S DVE MATERICE TEŠKO POSTAJU MAJKE! I to je moguće, ali neke imaju i po par SPONTANIH POBAČAJA! (FOTO)

U Srbiji jedna u 1.000 žena ima duplu matericu, mnoge to i ne znaju dok im se ne poremeti ciklus ili zatrudne, a retko koja uspe da iznese trudnoću do kraja!

U pitanju je retka anomalija kod koje se formiraju dve materice, a samo je jedna vezana za grlić i ta funkcionalna često ne može da dostigne svoj maksimum pokretljivosti, zbog čega najčešće dolazi do spontanog pobačaja.

Da bi se ovakva visokorizična trudnoća vodila i na kraju završila porođajem, za to je potreban čitav tim iskusnih lekara.

Dr Vanja Milošević, specijalista ginekologije i akušerstva iz GAK "Narodni front", za Kurir kaže da je ovaj poremećaj veoma redak i da žene za njega najčešće saznaju tek kada odu na ultrazvučni pregled, na koji ih šalju lekari zbog poremećaja ciklusa.

Vanja Milošević foto: Kurir televizija

- Bilo je slučajeva da pedijatri kod devojčica do desete godine ustanove ovu anomaliju sasvim slučajno, zbog, na primer, problema sa slepim crevom. Najbolje je kada se otkrije u tako ranoj fazi. Tada se, dok devojčica još nije hormonski aktivna, ona može i operativno lečiti uz hormonsku terapiju. Ipak, ova dijagnoza se uglavnom kasno uspostavlja jer masa mladih žena ne zna da ima problem dok ne ode na prvi ultrazvuk zbog problema sa izostankom mentruacija. Tada je lečenje komplikovanije i razlikuje se od slučaja do slučaja - kaže dr Milošević i navodi da lečenje najčešće podrazumeva uklanjanje one materice koja nije vezana za grlić.

Kaže, ovakav zahvat se skoro nije radio u "Frontu". A ukoliko se trudnicom sa ovakvom anomalijom ne bavi čitav tim lekara, male su šanse da će se roditi dete jer spontani može da se desi i u poodmakloj trudnoći.

- Na prste jedne ruke mogu da izbrojim žene s dupleks matericom koje su trudnoću iznele do kraja i dobile dete. Ipak, to nije nemoguće. Retko je, ali moguće. To su visokorizične trudnoće koje od početka moraju da budu pod intenzivnim nadzorom lekara - kaže Milošević.

S njim je saglasan i klinički asistent dr Relja Lukić, ginekolog i akušer sa Odeljenja visokorizičnih trudnoća GAK "Narodni front". On kaže da dijagnoza sa sobom često nosi nemogućnost iznošenja trudnoće, ali da i ne mora biti tako.

Relja Lukić foto: Suzana Trajković

- Karakteristika ovakve anomalije je da je kod nje svaka sledeća trudnoća sve duža. Žena tako može imati i nekoliko spontanih pobačaja dok se ne ostvari kao majka. Kad se materica razvije, trudnoća može da se iznese do onog trenutka dok beba ne bude spremna da dođe na svet. Problem je rešiv, ali je ovde ključno postavljanje prave dijagnoze, koja potom vuče svoje postupke - kaže Lukić.

Pogrešna dijagnoza Puna bešika - lažna slika Ginekolog Vanja Milošević kaže da mnogo žena kod specijalista dolazi s netačnom dijagnozom. - Žene dolaze jer navodno imaju dvostruku matericu, a zapravo je materica dvoroga. Na snimcima se vide dva naglašena roga, to je takođe anomalija, ali se s njom uz oprezno vođenje trudnoće žena najčešće ostvaruje kao majka - kaže Milošević i navodi da je postavljanje prave dijagnoze važno: - Ukoliko je u domu zdravlja aparat za ultrazvuk stariji ili je pak ženi prepuna bešika, slika može da se udvoji. Ukoliko lekar nije dovoljno stručan, može da da dijagnozu dvostruke materice. Ipak, u praksi, lekari koji posumnjaju na ovu anomaliju šalju ženu na dalje analize.

Ukoliko se trudnoća dovede do trenutka kada je beba spremna da dođe na svet, porođaj se, prema rečima stručnjaka, završava carskim rezom.

Suzana Trajković

Bonus video:

01:49 ČUDO KOJE SE DOGAĐA JEDNOM U 700.000 TRUDNOĆA, DESILO SE U LESKOVCU! Jelica je za 4 godine rodila dva para blizanca, istog pola