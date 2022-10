TOKOM PRVA TRI DANA POPISANO 650.000 STANOVNIKA: Ljudi masovno zovu info centar da zakažu termin, a to je nemoguće! Evo i zašto!

Za prva tri dana popisa stanovništva u našoj zemlji popisano je 650.000 stanovnika, saznaje Kurir.

Kako nam je rekla Ljiljana Đorđević, načelnica odeljenja popisa RZS, za sada popis stanovništva, koji je počeo 1. oktobra, protiče po planu.

- Nismo imali nekih problema za sada i neprijatnosti. Ljudi masovno zovu Info centar i traže da zakažu termin popisa, međutim, mi to ne radimo. To je stvar dogovora sa popisivačem - objašnjava Đorđevićeva.

Ona je dodala da su građani Srbije lepo prihvatili ovu obavezu, kao i da nema nekih značajnijih neprijatnosti.

- Ono što smo zapazili je da recimo zovu ljudi da nam kažu da su popisani, ali da nisu lepo stigli da vide fotografiju popisivača na legitimaciji, pa ih je strah da l su zaista popisani ili ne, da li je to zaista popisivač.. - navela je sagovornica Kurira.

Popis stanovništva trajaće do 31. oktobra, a za one koji odbiju da učestvuju predviđene su novčane kazne u iznosu od 20.000 do 50.000 dinara.

