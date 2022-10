PROSLAVA DEČJEG ROĐENDANA U IGRAONICI KOŠTA I DO 500 EVRA! Ljudi daju cele plate na ovo, NEKI DIŽU I KREDITE!

Proslava dečjeg rođendana u igraonici danas se podrazumeva, a roditelje to košta čak i do 500 evra! Oni koji se s time nisu do sada susretali, a posebno oni koji proslavljaju prvi rođendan deteta, sve dok ne dođu do organizacije, ne znaju da im je za to neretko potrebna i cela plata, a neki zbog toga moraju i da uzmu pozajmicu od banke. A roditelji su na ovo maltene i primorani jer deca idu na rođendane drugara i žele isto ili lepše slavlje, ali nikako manje da ne bi bili predmet ismevanja svojih drugara...

Vremena neka došla takva. Tako ovaj izdatak u kućnom budžetu postaje ozbiljan teret za roditelje, a ruke zadovoljno trljaju jedino organizatori. Opcije za proslave su šarolike, sve zavisi od toga šta se iznajmljuje - da li samo prostor ili pak i hrana, animatori, fotografi... Dok većina rođendane slavi u igraonicama, drugi biraju sale za proslave, a treći taj dan obeležavaju u pozorištu, pa čak i u fast fudu.

Jedna majka iz Beograda za Kurir je rekla da je u avgustu bila primorana da podigne kredit jer je slavila prvi rođendan ćerki i osmi rođendan sinu.

- Krštenje i prvi rođendan ćerkici proslavili smo u jednom restoranu na periferiji grada. Mesto je po osobi koštalo 23 evra, i za 80 zvanica smo dali 1.840 evra. Posle je bio rođendan sinu, hteo je da ga slavi u igraonici. Da sam sama sve organizovala, to bi mi oduzelo mnogo vremena, a izašlo bi me onoliko koliko sam i platila. Da me ne bi bolela glava, platila sam ol-inkluziv rođendanski aranžman. Za 30 dece u pratnji roditelja zabava košta 55.000 dinara, a imala sam sreće jer smo rođendansku tortu dobili. Ipak, taj novac ću vraćati narednih godinu dana, a za sledeće rođendane me čeka isti trošak - rekla je ona.

Ekipa Kurira istraživala je koliko roditelje košta da iznajme samo prostor ako hranu i piće obezbeđuju sami, koliko košta kada se sve plaća u igraonici, a koliko pak košta decu izvesti u veliki fast fud na druženje ili pak u pozorište ili skakaonicu.

Sto evra samo za prostor

Igraonica / Ilustracija foto: AP/Ilustracija

Zakup igraonica kreće se od 8.000 dinara u jutarnjim terminima, pa čak i do 20.000 dinara, i to za dva sata. Iako isprva to ne zvuči kao tako veliki trošak, roditelji moraju da razmišljaju o piću koje se popije tokom dečjeg partija, kao i o hrani. Ukoliko se posebno ugovara hrana, ketering je od 18.000 do 26.000 dinara, a i za piće je potrebno bar 10.000 dinara. Tu je naravno i neizostavna torta za slavljenika, koja košta najmanje 8.000 dinara, s obzirom na to da je kilogram najjeftinije torte 1.200 dinara, a na njoj je uvek prisutna dekoracija s crtanim junacima. Roditelji potom moraju da obezbede još nekoliko hiljada dinara za slatkiše poput mafina, krofni, kolačića...

Ol-inkluziv je 500 evra

foto: Printscreen: Youtube/ Либертас МК

Roditelji koji ne žele da se bave organizacijom i donose svoju hranu i piće u igraonicama imaju ol-inkluziv pakete, i to od 45.000 do 55.000 dinara. Najjeftinija opcija ovog rođendana zatvorenog tipa je paket za desetoro dete, ali obuhvata sve - od sokića i sendvičića za decu, do vatrometa i svećica, maskota, fejs pejntinga, igrica i fotografija i snimaka cele zabave. Ukoliko je na rođendanu 30 klinaca u pratnji roditelja, onda to košta 55.000 dinara.

Trista evra bez posluženja

Oni koji svom detetu žele da prirede uzbudljiv i aktivan rođendan biraju žurke u skakaonicama, koje se takođe iznajmljuju na dva sata. Proslava se radnim danima plaća 1.500 dinara po skakaču, a 1.800 vikendom. Tako je za 20 mališana potrebno izdvojiti 36.000 dinara, a u tu cenu nisu uključeni piće, hrana i torta, za šta je potrebno još najmanje 30.000 dinara. Deca imaju sat i po za igru i pola sata za tortu.

Spa-centri za devojčice - po detetu 25 evra

Neki roditelji ćerkicama proslavljaju rođendane u dečjim spa-centrima s pedikirom, manikirom i relaksom, što po detetu košta 3.000 dinara. Slavljenica dobija haljinicu za princeze, krunu i šminku, a i za drugarice se priprema posebna odeća, kao i kraljevski tretman. One tamo ispijaju toplu čokoladu, imaju manikir, pedikir i šminkanje, a za desetoro dece ovo roditelje košta 30.000 dinara. Što je veće društvo, veći je i trošak za roditelje.

Eskejp rum I do 250 evra za dva sata

Poslednjih godina veoma je popularna i proslava u eskejp rumu. Deca se tamo zabavljaju tako što traže izlaz iz zatvorenih prostorija rešavajući razne zadatke sat vremena. U jednoj sobi može da bude od dvoje do petoro dece, s tim što je cena za dvoje 4.000, a za petoro 5.500 dinara. To je bez dodatne proslave rođendana od još sat vremena. Ako se uzme rođendanski paket koji podrazumeva piće i pice, onda može da dođe 10 mališana, što košta 18.000 dinara, a za one koji dovode njih 20 cena je 30.000 dinara.

Popust na ulaznice za pozorište 20 odsto

foto: Promo

Roditelji koji bi da decu vrate pozorištu mogu da proslave deci divan dan upravo tamo! Dete koje je slavljenik, ukoliko mu roditelji tamo slave rođendan, dobija člansku kartu i 20 odsto popusta na ulaznice. Tako one koštaju 560 umesto 700 dinara. Proslava za, na primer, 10 dece tako košta 5.600 dinara. Posle predstave, koja traje malo više od sat vremena, "žurka" se može nastaviti u holu. Roditelj tamo kao kod kuće nastavlja slavlje sa sopstvenom hranom, pićem i priborom. Jedini trošak je tu kasnije čišćenje hola, koje košta 3.000 dinara.

Crtanje po licu - Dodatnih do 50 evra po animatoru

Jedan od omiljenih sadržaja za decu na rođendanima, manifestacijama i festivalima je i crtanje po licu (fejs pejnting). Animatori četkicama i bojama koje su namenski napravljene za dečju osetljivu kožu crtaju mališanima po licu. Cene ovih tretmana su od 3.000 do 6.000 dinara.

Suzana Trajković

