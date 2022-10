SLEDI NAM NOVI UDAR KORONE: Dr Petrović otkriva razloge naleta virusa

Direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine Vladimir Petrović ocenio je da je trenutna situacija u Srbiji sa virusom korona nepovoljna i da se može očekivati njegov novi talas.

"Nalazimo se na silaznom kraku letnjeg talasa korone i nismo u potpunosti izašli iz njega. Ukoliko dodje do novog talasa u toku jeseni, on će se samo nadovezati na taj. Ne postoji nijedan razlog da do novog talasa oboljevanja od korone ne dodje", rekao je Petrović za list Politika.

On je naveo da "ljudi više borave u zatvorenom prostoru i međusobno su u bliskom kontaktu, pa se virus brže prenosi sa jedne na drugu osobu".

"To dovodi do više stope oboljevanja, što vodi ka pojavi epidemijskog talasa. Došlo je do zamora i zasićenosti kod ljudi, pa su se svi malo više opustili", upozorio je Petrović.

(Kurir.rs/Beta)