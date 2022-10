RHMZ NAJAVIO KIŠU U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Temperatura danas do 19 stepeni! Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti oblačno i svežije vreme, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od devet do 13 stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 15 do 19.

foto: Printscreen/RHMZ

Vetar slab i umeren vetar, ujutru južni i jugoistočni, pre podne na severozapadu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni. Samo će se na jugu Banata i u donjem Podunavlju zadržati jugoistočni vetar.

U Beogradu će biti pretežno oblačno i svežije vreme, uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, najviša dnevna oko 18. Vetar umeren, jugoistočni, tokom prepodneva u skretanju na severozapadni.

Moguća kiša

RHMZ najavio slabu kišu u pojedinim delovima Srbije.

foto: Printscreen/RHMZ

"U zapadnoj, jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji ponegde sa slabom kišom", navodi se u najavi RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U sredu promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima na severu, a u zapadnim, centralnim i južnim predelima sa mogućom kratkotrajnom kišom. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 17°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 10°C do 15°C.

Promenljivo oblačno mestimično sa slabom kišom biće u četvrtak. Na severu suvo. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 7 do 11, a najviša od 17 do 20 stepeni.

Slično vreme očekuje se i u petak kada će biti promenljivo oblačno mestimično sa slabom kišom. Na severu suvo. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 7 do 11, a najviša od 18 do 21 stepen.

(Kurir.rs)