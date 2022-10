PATRIJARH MIRI SRBE I ALBANCE! Petričkovič: Ne suživot koji se stvara bombama, nego bratska ljubav. NA BALKANU NAM JE DOSTA RATOVA

Na crkveni praznik Pokrova Presvete Bogorodice koji se obeležava danas, patrijarh srpski Porfirije svečano je uveden u tron patrijarha srpskih u Pećkoj patrijaršiji, istorijskom sedištu poglavara Srpske pravoslavne crkve.

Šta ustoličenje patrijarha u Pećkoj patrijaršiji znači za SPC, a šta za pravoslavne vernike i srpski narod? Da li SPC može da osnaži Srbe u kriznom trenutku istorije u 21. veku? Da li će Srbi i Albanci na KiM izgraditi mir kao što je patrijarh poručio?

Na ova i druga pitanja u emisiji Usijanje odgovarali su prof. Milan Petričković, filozof religije i Željko Injac, verski analitičar

- Patrijarh je već ustoličen u Beogradu, a ovo je samo simbolično ustoličenje. On je obavljao svoju funkciju i prethodnih godinu dana. Za Srbe je to značajno iz istorijskih razloga, jer se ustoličenjem u Peći simbolički održava kontinuitet od Svetog Save do današnjih dana - rekao je Injac.

foto: Kurir televizija

- S jedne strane crkva je stožer oko koje se okuplja srpski narod. Crkva pokazuje svoju suštinu u zajedničarenju. U njemu je sadžana dubina i poruka svi za jednog i jedan za sve. To je veoma važno za buduće opsatajanje i preživljavanje srpskog naroda posebno na Kosovu i Metohiji. Ličnost Patrijarha Porfirija koji pokazuje bliskost sa svojim narodom i deluje smirujuće, mogli bismo rekli sedativno sigurno je doprinela tome da ustoličenje bude toliko posećeno i da prođe mirno i dostojanstveno - smatra Petričković.

Injac je, takođe, izrazio iznenađenje velikim brojem ljudi na patrijarhovom ustoličenju.

- Iznenadio me je broj ljudi koji je došao i odakle su ljudi došli. To je pokazatelj da je dogaaj pravoslavnim Srbima iz svih delova regiona značajan. Nisam to očekivao, pogotovo s obzirom na strepnju koja postoji kada se ide na Kosovo i metohiju. Ovo je iznenađujuć i lep prizor za videti - kaže Injac.

Na pitanje kako komentariše patrijarhovu poruko o miru Petričković je odgovorio:

- Težina tih reči je spojila ličnost Patrijarha porfirija i mesto i prostor. Kosovo je deo republike Srbije, bez obzira kako ga neki danas perfidno tretirali i ono je sudililište budućih događaja. Patrijarh vrlo često o kompleksnim stvarima govori jednostavnim jezikom, a to je veoma teško. Pozivanje na mir u sebi nosi i pomirenje. U toj poruci se nalazi poziv za suživot. Ne ona lažna demokratija koja se pravi bombama i sankcijama, nego istinski poziv na pomirenje i bratsku ljubav. Odlično je što se patrijarh bije obraćao samo Srbima, već svim narodima na Kosovu, jer su u crkvi svi bližnji i svu su braća.

foto: Kurir televizija

Injac je pozitivno komentarisao posetu srpskog patrijarha albanskim poslastičarnicama.

- Porfirije je takav od kad ga znam. Ja bih nekad voleo da bude malo ratoborniji. Isto tako se ponašao u Zagrebu. Njemu je najvažnije hrišćanstvo i mislim da je to za naš narod i našu državu dobra stvar. Kada svi hoće treći svetski rat on je govorio kako nam je potreban mir. Ovo su teška vremena ne samo za nas Srbe već i za ćitav svet. Mislim da će ovaj njegov govor biti zabeležen kao istorijski. - kaže Injac dodaje:

- Ljudima je na balkanu dosta ratova. Kod nas nema želje za ratovanjem.

Oba sagovornika su negativno ocenila ponašanje Kurtija i vlasti tzv. kosova.

- Kurti kad već ne može da popravi ekonomiju onnapada Srbe. Mislim da Kurti nije spreman da uđe u sukob. Ja se nadam da kod kosovskih Albanaca nema volje za ratom. Poruke mira su dobrodošle, ali i političari treba da odrade svoj deo posla. - tvrdi Injac

- Problem su ti elementi interesnih sfera. To je orkestrirana konstrukcija koja ne zavisi od Albanaca, nego neko drugi povlači konce. Kosovo je poligon za izvođenje najrazličitijih manipulacija. Ali ne treba zaboraviti da van svih političkih igara postoji duh koji živi u crkvi. Dok bude bilo crkava biće i teritorija - zaključio je Petričković.

Kurir.rs

