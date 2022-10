TINEJDŽERI SE DROGIRAJU NARGILAMA! Dr Pešić: Konzumiranje razara mozak i disajne organe, može da IZAZOVE DIJABETES

Konzumiranje nargila i elektronskih cigareta od strane maloletne populacije je veoma rasporstranjeno. Ovi proizvodi su veoma štetni po zdravlje pogotovo kod osoba u razvoju.

O štetnosti nargila i elektronskih cigareta u emisiji Puls Srbije govorila je dr. Ika Pešić, pulmolog.

- Trebalo bi da se zabrinu i roditelji i stručna javnost. To se širi bez zakonske dozvole. Tužno je što nema zakonske regulative. izuzetno je opasno jer je jeftino i dostupno - kaže dr. Pešić i objašnjava zbog čega su dotični proizvodi opasni.

- Opasno je jer su to tinejdžeri, a to su sve duvanski proizvodi. Nikotin užasno utiče na razvoj mozga i disajne funkcije, a to se najviše razvija u tindjžerskom dobu. Slabe kontrolu impulsa, koncentraciju, kongnitivne sposobnosti, razaraju disajne organe. Dovodi do mentalnih bolesti i do dijabetesa 2 kod dece - kaže dr. Pešić i dodaje:

- Sve što se puši sadrži nikotin. On je droga. Kad su u pitanju deca i mladi, oni non stop uzimaju elektronske cigatere ili celu količinu nargile koje sadrži hemikalije opasne za ta mlada pluća isto kao da su u roku od 40 minuta popušili 2 kutije cigareta - upozorava Pešić.

