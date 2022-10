SVEŽE JUTRO I SUNČAN DAN: RHMZ najavio i kišu, evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo hladnije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima biće umereno oblačno. Duvaće slab do umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak, severni i severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura biće od četiri do 11, a najviša od 16 do 21 stepen.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo hladnije. Najniža temperatura od pet do osam, a najviša oko 17 stepeni.

RHMZ najavio kratkotrajnu kišu

"Danas bez jutarnjeg mraza, ali će dnevna temperatura biti malo niža - od 16 do 21 °S. U većini mesta sunčano, a umerena oblačnost očekuje se još samo ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima.

U petak ujutru osetno hladnije, mestimično uz maglu, mraz i minimalnu temperaturu od -2 do 5 °S. Dnevna temperatura će ipak biti u porastu uz sunčano pre podne i malu do umerenu oblačnost u drugom delu dana. U košavskom području umeren i jak jugoistočni vetar. Od subote pa do 27. oktobra očekuje se porast jutarnjih i dnevnih temperatura. Maksimalne vrednosti početkom naredne sedmice biće od 24 do 27 °S. U većini mesta zadržaće se promenlјivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, a kiša se očekuje samo u subotu (22. oktobar) sredinom dana i posle podne na severu Srbije, a uveče i u ostalim krajevima", najavio je RHMZ.

