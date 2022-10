OVO JE DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA OKTOBRA: Uživamo u lepom vremenu, a meteorolog najavio PLJUSKOVE I GRMLJAVINU, evo i KADA!

Meteorolog Đorđe Đurić je na svom Fejsbuk profilu najavio kakvo nas vreme očekuje naredne nedelje.

- U Srbiji do srede sunčano, uz hladna jutra i tople dane. Jutarnja temperatura od nule do 11 stepeni Celzijusa, maksimalna dnevna od 20 do 24 stepeni Celzijusa - napisao je meteorolog i dodao:

- U košavskom području duvaće pojačan jugoistočni vetar. Od srede do petka očekuje se postepeni pad temperature, uz severozapadni vetar, ali ostaje suvo vreme. Temperatura će biti u padu i najhladnije biće u petak, maksimalna temperatura od 12 do 18°C.

foto: Printscreen/Pink TV

Prema njegovim rečima "tokom sledećeg vikenda očekuje se osetno toplije, ali uz naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz jugoistočni vetar i uz znatno toplija jutra i to zahvaljujići oblačnosti".

foto: Ana Paunković

- Prema trenutnim prognozama, do kraja oktobra ne očekuje se značajnije zahlađenje, a treća dekada oktobra nakon dužeg sušnog perioda doneće i češće padavine. Druga polovina oktobra doneće uglavnom maksimalne temperature vazduha oko ili iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine - navodi Đurić.

Kurir.rs

Bonus video:

03:01 OVO JE DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA SEPTEMBAR: Uskoro prestanak padavina, pa period sunčanih intervala NAJVLJUJE SE NOVO NEVREME