METEOROLOG OTKRIO KAKVO NAS VREME ČEKA! Miholjsko leto nas još ne napušta, ali evo kada stiže PREOKRET

Meteorolozi poručuju da će danas u Srbiji biti malo i umereno oblačno, međutim, ova promena u odnosu na sunčani početak sedmice biće kratkotrajna.

Meteorolog Marko Čubrilo očekuje do vikenda umereno zahlađenje i prohladne noći, ali suve dane, a zatim relativno toplo vreme, za vikend uz kišu povremeno, dok bi do kraja meseca bilo suvo i toplo.

foto: Printscreen/Facebook/Marko Čubrilo

- U sredu će se preko reigiona premestiti hladan front koji svojom glavninom odlazi istočnije od nas. Uslediće prolazno naoblačenje, verovatno bez kiše, pojačan severozapadni vetar i zahlađenje tako da će u četvrtak uz pretežno vedro vreme maksimumi biti od +12 do +18 stepeni Celzijusa što je oko proseka za ovaj deo godine – kaže Čubrilo.

Noć ka petku biće vedra i hladna, na planinama preko 800 metara nadmorske vsine treba očekivati pojavu slabog mraza, dok bi slab prizeman mraz bio moguć i u nizijama, posebno u istočnoj polovini regiona. Noćni minimum bi se ispod 800 metara nadmorske visine trebao kretati od +1 do +7 stepeni Celzijusa.

Čubrilo navodi u prognozi da će u petak tokom dana biti pretežno sunčano i prohladno. Uveče u košavskom području jugoistočni vetar biće pojačanju. Za vikend se očekuje ponovo relativno toplo, ali uz promenljivo oblačno vreme i pojavu kiše i pljuskova.

- Padavine se uglavnom očekuju nad zapadnim, jugozapadnim, središnjim i severozapadnim predelima regiona. Uglavno se ne očekuju količine preko 10 mm taloga. Vetar za vikend južni, a maksimum od +15 do +22 stepena Celzijusa. Tokom poslednje nedelje oktobra izgledno je suvo i relativno toplo vreme uz temperaure iznad prosek za kraj oktobra. Jutarnje od +4 do +11, a dnevne od +16 do +23 stepena Celzijusa – kaže meteorolog.

Čubrilo dodaje da moguće zahlađenje za početak novembra i dalje stoji na proračunu dugoročnog ECMWF modela, ali je njegov intenzitet poslednjim ažuriranjem smanjen te bi se temperature tada po trenutnim simulacijama kretale oko proseka.

