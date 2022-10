SRBIJA U CENTRU HIBRIDNOG RATA! Dva klika su dovoljna da se cela država DIGNE NA NOGE! Evo kako su NAPALI SRBIJU i digli policiju!

U Srbiji se, nagađa, ima oko 3000 špijuna, odnos sveta prema nama kao neizbežnom raskršću u srcu Evrope, načini hibridnog rata, kako se on sprovodi i kako funkcioniše.

Ovu temu su obrazložili Aleksandar Radić, vojni analitičar i Mladen Radulović, urednik Kurir.rs.

Pozicija Srbije u odnosu na poziciju zapada utiče na povećanu prismotru špijuna, da li je to direktna posledica rata u Ukrajini, obrazložio je Mladen Radulović:

- Srbija već decenijama važi za tzv. ruskog satelita u srcu Evrope. Logično da je na velikoj meti u interesu strane službe da ovde kontrolišu razne stvari, da pre svega ocene kakav je puls naše države i mišljenje našeg naroda kao tradicionalnog ruskog saveznika. Naravno da se tu lome specijalne operacije, preko Srbije mnogo ljudi pokušava da uspostavi razne kanale, počev od načina za trgovinu oružijem, plasiranje inforamcija na jednu ili drugu stranu, jer uticaj Srbije veoma je bitan za celu Rusiju pa i veliki deo Ukrajine - započeo je Mladen Radulović, pa pritom nastavio:

- Takođe, u interesu je da se ovde stvori teren za početak mirovnih pregovora. I te kako je u interesu da službe rade i da je ta aktivnost pojačana, pre svega ima agenata hrvatkse službe, tu su Englezi, Rusi i ostali uticajni agenti kojima su interesi ovde suprostavljeni, sada sigurno imamo i veliki broj i Ukrajinaca koji opipavaju puls Srbije koja se smatra recipročnom. Upravo zbog toga je ta aktivnost pojačana.

Pritom se na temu špijunaže oglasio i vojni analitičar:

- Kada navedete broj špijuna, to može biti medijski atraktivno. Špijuna je uvek bilo i biće. Napraviti preciznu procenu tih ljudi je gotovo nemoguće, jer ako znate da neko obaveštajno deluje, da postoje kontakti, da zadovoljava formu krivičnog dela špijunaže, onda preduzimate neke korake ili takvo lice dovedete pred sud ili igrate neku drugu igru, ali nemate u interesu da tako nešto obelodanite. Situacija nije jednostavna, svakako da ima ljudi stranih obaveštajnih službi u nekom znatnom broju na našem terenu, bilo bi neočekivano da nije tako - rekao je Aleksandar Radić.

Bili smo svedoci seriji dojava o bombama, Adria media group je po treći put bila na meti napada, a to je jedan od metoda hibridnog ratovanja:

- Nekonvecionalnim akcijama kao što je slanje mejlova možete da dignete bezbednosni sektor na noge, da veoma umorite našu policiju. To smo videli posle one serije dojava postavljenih bombi, koje nisu izbegle ni našu medijsku kuću. Zamislite kako u praksi izgleda hibridni rat, neko sedi za kompjuterom, nakuca malo ozibljniju poruku da ima neke logike i smisla, a u praksi 700 ljudi mora da izađe iz zgrade. Juče je bilo dojava na 30-40 tački na kojima je postavljena bomba i to iziskuje ogromno angažovanje srpske policije. To je klasičan primer kako se hibridinim delovanjem može podići na noge jedna država i izazvati panika, jedina preventiva je lociranje i hapšenje odgovornih ljudi. Međutim, ovde je mejl stigao sa zapada, sa inostrane IP adrese. Kazne su jako rigorozne, dve pa na više godina, ali kad imamo IP adresu koja dolazi iz strane države praktično je nemoguće ući u trag takvim napadima na našu zemlju- rekao je Mladen Radulović.

Bonus video:

04:42 Mladen Radulović: Ovo je 3. dojava o bombi gde je na meti bila redakcija Kurira