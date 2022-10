AMBASADOR HIL: Srbija mora dobro da pogleda gde su joj nacionalni interesi

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil rekao je da razume da Srbija ima dugu i tešku istoriju sankcija, kao i da SAD imaju razumevanje za to, ali da ona ipak mora dobro da pogleda gde su joj nacionalni interesi kao i da je uveren da će pre ili kasnije videti da su na Zapadu.

"Upozorio bih Srbe da razumeju da ovo nije ona njihova 'majka Rusija', imamo posla sa veoma drugačijom Rusijom", rekao je američki ambsadador u intervjuu za Radio-televiziju Srbije (RTS) sinoć.

Hil je rekao da zna da je to teško i da Srbija ima decenijama dobre odnose sa Rusijom, ali da je ovo veoma drugačija Rusija, Rusija koja brutalno napada svoje susede i da Srbija treba da se izjasni.

Rekao je da ne stavlja taj stav Srbije u kontekst posledica, već da govori da ovo nije stara Rusija, ona iz devedesetih, radi se o sasvim novoj situaciji i Rusiji, koja se ponaša protivzakonitao i Rusiji koju većina sveta osuđuje, ukazujući da je to pitanje za Srbiju.

"Ako pogledate Evropu, vrlo malo zemalja, čini mi se samo Belorusija i Srbija nisu Rusiji uvele sankcije. To je pitanje, da li Srbija želi da ostane u tom društvu. Mnogo zemalja je uvelo sankcije i to ih košta. Pitanje je da li sankcijama mogu uticati na ponašanje Rusije, ali su ih ipak uvele jer razumeju da treba da budu ujedinjene i da se suprotstave onome što Rusija radi", rekaoje Hil.

Ne misli, rekao je, da iko preti Srbiji po tom pitanju, ali ;da misli da druge države traže od Srbije da se izjasni.

"Da li ćete sedeti na ogradi između dobra i zla, da li je tu mesto vašem nacionalnom interesu. Ljudi postavljaju teška pitanja", rekao je on i dodao da pravi razliku između postavljanja teških pitanja i pretnji Srbiji.

Hil je rekao da nema puno takvih zemalja u Evropi koje su se zaustavile na osudi Rusije, već su se priključile sankcijama i da Srbija "mora na tome da poradi".

Govoreći o mogućoj pomoći SAD u slučaju da Srbija bude pogođena ako uvede sankcije Rusiji, američki ambasador je rekao da njegova zemlja radi na tome da Srbija ima raznovrsne dobavljače energenata i da će nastaviti to da radi, kao i da je to u interesu obe strane.

"Želimo da radimo na tome sa Srbijom, američke kompanije su vrlo zainteresovane da Srbija pronađe dodatne ponuđače energenata, kako ne bi živela pod ucenom kakva dolazi iz Rusije", rekao je Hil.

Ocenio je da je u interesu Srbije da ima različite ponuđače, da nijedan ne bi mogao da je ucenjuje.

"Definitivno je u cenu uključen i politički trošak i svaka zemlja uključujući i Srbiju treba da se zabrine kada dobavljač osnovnih potreba za grejanje i struju to veže za svoje političke potrebe kao što to Rusija radi Srbiji i drugima", dodao je on.

U osvrtu na pitanje Kosova, Hil je rekao da razume da je to veliko pitanje za ljude u Srbiji, ali ih poziva da vide razliku između situacije na Kosovu i sadašnje u Ukrajini.

Rusija je, rekao je, potpisala Budimpeštanski memorandum iz maja 1994. gde se eksplicitno složila da se poštuje teritorijalni integritet suseda, a baš to sada krši, i pozvao ljude u Srbiji da prate šta se danas dešava oko Ukrajine.

"Razumem da je to veliko pitanje za ljude u Srbiji. Ali ih takođe pozivam da razumeju veliku razliku između tog veoma teškog pitanja i situacije u kojoj sada imamo veliku silu koja se ponaša drugačije i pokušava za sebe da otme nešto što pripada susedu. I to je sasvim drugačija situacija. I ne mislim da je dobro osvrtati se na istorijske sličnosti, mislim da treba da se okrenemo rešavanju situacije kakvu imamo danas", rekao je Hil.

(Kurir.rs/Beta)