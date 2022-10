MOLIM VAS DA NE FILOZOFIRATE: Ruski ambasador u SB UN ućutkao predstavnicu lažne države! STVARATE NEMOGUĆE USLOVE ZA ŽIVOT SRBA!

Sednica Saveta bezbednosti UN, na kojoj je predstavljen šestomesečni izveštaj generalnog sekretara UN o radu misije UN na Kosovu i Metohiji (UNMIK), počela je večeras u Njujorku.

Posle govora ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića obratila se predstavnica tzv. "Kosova" Donika Gervala Švarc, koja je za porast tenzija okrivila "srpske ekstremiste i Vučića", a takođe je pomenula i "rusku agresiju u Ukrajini".

Njoj je odgovorio predstavnik Ruske Federacije Vasilij Nebenzja, koji ju je posavetovao da ne pokušava da filozofira niti da iznosi geopolitičke analize.

- Iskreno, niste to baš uspešno uradili. Bolje bi bilo da se koncentrišete na situaciju na Kosovu i Metohiji, nego da govorite o unutrašnjoj i spoljnoj politici Srbije, u čemu vidite akcije Moskve. To je veoma laskavo - rekao je on.

Nebenzja je istakao da će govoriti o pravom stanju stvari.

- Kosovo je i dalje glavni izvor tenzija na Balkanu. Bezbednosna situacija je pogoršana, i zaslužuje veću pažnju međunarodne zajednice i SB UN. Proces sistematskog kršenja prava Srba je počeo 1999. godine, i svih ovih godina vidimo puzajuće etničko čišćenje. Posle 20 godina broj Srba južno od Ibra je drastično pao - kazao je ruski predstavnik.

On je kao primer naveo da je pre rata 40.000 Srba živelo u Prištini, a danas ih nema ni stotinu.

- Prištinske vlasti predvođene Kurtijem pokušavaju da dosegnu nove visine u ugnjetavanju Srba. Stvaranje nemogućih uslova za život Srba je njihov zadatak broj 1, i oni nastavljaju da zastrašuju srpsku populaciju. Od početka 2022. godine bilo je više od 200 napada na Srbe, kao i na njihovu imovinu i verska mesta, što je duplo više u odnosu na prethodnu godinu - kazao je predstavnik Ruske Federacije.

Vasilij Nebenzja je podsetio i na pretnju zabrane neutralnih registarskih tablica, i rekao da je važan datum 31. oktobar.

- Imovinska prava Srba se stalno krše, a primer za to je i manastir Dečani, koji se nalazi na listi ugrožene baštine UNESKA. Atmosfera mržnje prema Srbima se konstantno osnažuje. Već 2013. godine je dogovoreno da se uspostavi Zajednica srpskih opština. To bi na prihvatljiv način osiguralo prava Srba na Kosovu. Ali Priština to odbija, tvrdeći da su Srbi najzaštićenija nacionalna manjina u Evropi. U stvarnosti, niko nije ni pokušao da natera Prištinu da sprovede dogovoreno, čak ni EU - rekao je Nebenzja.

On kaže da po zahtevu SAD, sada i Brisel traži međusobno priznanje.

- Vojska Kosova je stvorena, što je čisto kršenje Rezolucije 1244. Priština i dalje traži vojnu podršku, radio-elektronske komplekse, kao i artiljeriju dužeg dometa. To pokazuje da njihove namere nisu miroljubive. Zapadne zemlje se ponašaju kao da Rezolucija 1244 uopte ne postoji, i traže "alternativno" rešenje koje bi favorizovalo Prištinu - kazao je ruski ambasador.

Nebenzja kaže da Rusija u potpunosti podržava misiju UN na Kosovu i Metohiji, i da je ona najvažniji garant mira u pokrajini.

- Ali očekujemo da misija bude realistična. Ruski predstavnici su bili maltretirani od strane policije tzv. Kosova. Kršenje međunarodnog prava je bilo i kada je predstavnik Antonov proglašen za personu non grata - kazao je on.

Predstavnik Ruske Federacije kaže da je ruska pozicija o Kosovu nepromenjena - podržaćemo rešenje koje je prihvatljivo za Beograd i Prištinu, koje bi bilo zasnovano na Rezoluciji 1244, u skladu sa međunarodnim pravom i podržano od strane SB UN.

Kurir.rs/Novosti