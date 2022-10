SEDNICA SB UN O KOSOVU I METOHIJI Nikola Selaković: Cilj Prištine ZASTRAŠIVANJE I PROGON SRBA i nesprovođenje svih obaveza (VIDEO)

Sednica Saveta bezbednosti UN, na kojoj će biti predstavljen šestomesečni izveštaj generalnog sekretara UN o radu misije UN na Kosovu i Metohiji (UNMIK), počela je večeras u Njujorku.

Srbiju na sednici predstavlja ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.

Izveštaj će predstaviti šefica Unmika Karolina Zijade.

Ministar Selaković je podvukao da Srbija vrednuje delovanje UNMiK-a na Kosovu i Metohiji.

- Misija još uvek nije postigla glavni cilj svog mandata, miran i normalan život svih koji žive u našoj južnoj pokrajini. Nažalost, poslednji meseci nisu doneli stabilnost na Kosovu i Metohiji, i situacija u pokrajini nije onakva kakvom je predstavljena u izveštaju - rekao je on.

Šef diplomatije je istakao da jednostrani potezi koje povlači Priština produbljuju etničke razlike i uzrokuju diskriminaciju nealbanskog stanovništva.

- Prema našim saznanjima, zabeleženo je 105 etnički motivisanih napada od početka ove godine. Priština takođe aktivno postavlja administrativne i birokratske prepreke, preduzimajući mere koje nisu dogovorene tokom dijaloga - kazao je Selaković.

On dodaje da je pristup Prištine problematičan, i da konstantno sabotira napore Beograda, ali i Evropske unije.

- Priština ima dva cilja. Prvi je da izbegne sprovođenje svih obaveza, a drugi, krajnji i mnogo opasniji cilj, je zastrašivanje, marginalizacija i progon Srba - kazao je ministar.

foto: youtube/United Nations

Nikola Selaković ističe da su predstavnici Prištine u SB UN uglavnom govorili o prošlosti, zanemarujući kako nealbanci sada žive na Kosovu i Metohiji.

- Srbe zastrašuju na različite načine, teraju ih da napuste domove, sela i gradove. Proterane obeshrabruju u nastojanjima da se vrate - kazao je šef srpske diplomatije.

Ministar je dodao da za Prištinu i prisustvo verskim manifestacijama predstavlja zločin, i govorio o slučaju Nikole Nedeljkovića.

- On je uhapšen zato što je navodno "podstrekivao na etničku mržnju i netoleranciju". Ali on je ustvari osuđen zato što je prisustvovao obeležavanju Vidovdana. Nikola je osuđen na osam meseci zatvora, bez ikakvih dokaza. Da vas podsetim, da do dana današnjeg, niko nije osuđen za više od 1.000 Srba koji su ubijeni od 1999. godine - kaže on.

Kurir.rs/Novosti