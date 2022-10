GLOBALNA KREATIVNA ELITA NA FESTIVALU KAKTUS 2022 Kvalitetan program iz različitih oblasti integrisanih komunikacija

Najbolji i najnagrađivaniji svetski kreativci i komunikacioni stručnjaci i ove godine biće predavači na osmom po redu festivalu integrisanih komunikacija KAKTUS by 1664 Blanc, koji će biti održan 1. i 2. novembra u hotelu Mona Plaza Beograd, pod sloganom „Samorefleksija“.

Kao i prethodnih godina, KAKTUS 2022 ponudiće učesnicima kvalitetan i raznovrstan program iz različitih oblasti integrisanih komunikacija. Među glavnim predavačima ove godine nalaze se i IWO ZAKOWSKI, Global Head of Brand Marketing, Burger King; MILOŠ OBRADOVIĆ, Global Executive Creative Director, LePub Amsterdam / Publicis Italy; NIKOLA MARAVIĆ, Global Marketing Director, Carlsberg Group i JOLANTA STRYJCZAK, Head of Communication & Public Relations, Xiaomi CEE & Nordic Region.

Tokom dva dana kvalitetnog programa, učesnicima festivala predstaviće se i JAMES CROSS, Founder & Creative Director, Meanwhile (UK); KRISZTIÁN ZVARA, International Strategy Director, PHD Global Business; VLADIMIR MILIVOJEVIĆ BOOGIE, Photographer, Serbia/USA; SERGIO SPACCAVENTO, Chief Creative Officer, Digitouch (Italy); SANJA DIMITRIJEVIĆ, Client Service Director, We Are Social (Germany) i SENAD KULENOVIĆ, Managing Partner, Agilcon, Hrvatska.

foto: Promo

Prvog i drugog dana biće organizovano i nekoliko kreativnih diskusija, a jedna od njih biće na temu New Literacy, New Advertisers’ Responsibility, u okviru koje će govoriti DARKO SOKOVIĆ, Managing Partner, Strategy & Development, Propulsion; VANJA VAGIĆ, Corporate Affairs Manager UBBAI Region, MARS; IVA GAJIĆ, Direktor za odnose s javnošću, SBB i CHRIS HAJECKI, Director of Ads for News, Internews.

Pored konferencijskog dela festivala, biće upriličena i promocija četvrtog izdanja publikacije ADBOOKA, kao i godišnja dodela strukovnih nagrada KAKTUS 2022, KAKTUS Talents i KAKTUS All Stars.

Biografije predavača dostupne su na sajtu.

