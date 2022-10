MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI ZA KURIR: Hrvatski organi nam se nisu obraćali po pitanju devojčice koju je deda oteo iz doma

Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Srbije još se niko od nadležnih organa Hrvatske nije obraćao po pitanju osmogodišnje devojčice koju je deda Miroslav Veršegi (65) oteo iz Doma za decu u Osijeku i doveo u Srbiju.

Kako su za Kurir naveli iz ministarstva na čijem je čelu sada prof. dr Darija Kisić, njihov resor nadležan je za zaštitu prava i interesa deteta, a u skladu s propisima Srbije i međunarodnim konvencijama.

- Porodica pomenutog deteta nije se obratila Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju za postupanje u ovom slučaju. Takođe, Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, koje je centralni organ Republike Srbije za postupanje po Konvenciji o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece, nije se obraćao nadležni organ Republike Hrvatske za postupanje po ovoj konvenciji - naveli su iz ovog ministarstva za Kurir i dodali:

- Nadležni centar za socijalni rad će u slučaju potrebe postupati u zaštiti prava i interesa deteta, u skladu sa zakonom i propisanim standardima o stručnom radu.

Nakon što je deda Miroslav Veršegi (65) oteo svoju unuku iz Doma za decu u Osijeku, gde je devojčica provela godinu i po dana odlukom Centra za socijalni rad u Osijeku, i doveo je u Srbiju, institucije u Hrvatskoj tražile su od njega da se, shodno Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice dece, devojčica vrati. Prema tvrdnjama dede Miroslava, pomenuti centar za socijalni rad je devojčicinom ocu Milanu Veršegiju oduzeo pravo na roditeljsko staranje jer ga je neko prijavio da je komšinici ostavio dete na čuvanje.

Deda Miroslav Veršegi najavio je da će protiv Hrvatske podneti tužbu u ime devojčice zbog svega navedenog. On se obratio i srpskom ministarstvu pravde za pomoć, a dok je dete još uvek bilo u domu, tražio je da on kao najbliži srodnik usvoji devojčicu, čemu su se hrvatski socijalni radnici usprotivili. - Nadam se da ću uskoro dobiti odgovor Ministarstva pravde. Nadam se da ćemo uspeti u našoj borbi da dete ostane ovde. Ona je konačno srećna, a u domu je patila. Ovde smo je upisali u školu. Želeo bih da zahvalim Kuriru, koji nam je posvetio pažnju, nadam se da će ova moja priča i vaši tekstovi uticati na to da se sve ovo reši u korist moje unuke - rekao je Miroslav.