AKO JE STVARNO PANTER, ONDA STRAH NE VREDI NIŠTA! Vlasnik imanja kod Apatina sumnja da je uopšte reč o divljoj zveri

Potraga za panterom u okolini Apatina još traje, a prema poslednjim informacijama ova divlja životinja poslednji put je viđena u Banji Junaković.

Upravo u ovom mestu, svoj ranč sa čak petsto životinja poseduje Petar Rašeta. On veruje da da je crni panter nedavno uočen baš ovde.

- Sve moje životinje su slobodne, puštene i sve su u šumi i nijedna do sada nije stradala. Iskreno, ne plašim se. Ako je u pitanju stvarno panter, onda strah ne vredi ništa, on je predator i on će te životinje pojesti. Do sada se niko nije žalio da je taj panter ubio životinju na nekom salašu ili domaćinstvu, čak se nijedno lovačko udruženje nije žalilo da je ubio, recimo, srnu ili srndaća - govori Rašeta.

Kako kaže, čak nikakav trag ove opasne mačke nije uočio u okolini.

- Pošto je moj salaš udaljen na nekih 400 metara od Banje, zvali su me sa njihove recepcije da me upozore, jer je jedan gost navodno snimio pantera kako ide ka mom imanju. Zahvalio sam im na upozorenju, ali moje životinje su i dalje puštene - dodao je on.

Ipak, kako tvrdi, sumnja da je reč uopšte o panteru.

- Trudim se da budem racionalan, jer sam sudski veštak. Da bi veštačili i dokazivali nešto, morate da imate argument. Ovde je jedini argument bio dojava građanina sa nekim čudnim snimkom. Danas postoji takva tehnika koja na snimku može da razotkrije sve, da se vidi da li je to panter ili mačka. Međutim, niko od toga nije polazio. Odmah je napravljena uzbuna. Meni za sve to vreme sve životinje napolju i nikakvih problema nisam imao - rekao je on, i naveo:

- Prvo, činjenica je da je panter predator, drugo, činjenica je da niko do sada nije prijavio nijednu štetu u domaćinstvu, treće, i inspekcija je rekla da nema argumenata da su neki uočeni tragovi zapravo tragovi pantera - kaže Petar Rašeta, dodajući da ne tvrdi da nije reč o panteru, ali da je još sve na niovu poluistina, pa se ne može ništa sa sigurnošću tvrditi.

Podsetimo, za vikend je završena akcija pretrage terena za koji se sumnja da se nalazi crni panter termovizijskim kamerama, ali stručne službe ostaju na terenu do daljeg. Sonja Mandić, direktorica Zoološkog vrta Palić, kaže za Blic da su veterinari ovog Zoo vrta uključeni u potragu, odnosno, asistiraju drugim organima koji su na terenu i učestvuju u lociranju i hvatanju pantera.

Podsetimo, panter prvi put je navodno primećen u selu Sonta, u okolini Apatina.

