RHMZ UPOZORAVA NA OBILNE PADAVINE Ovde će pasti velika količina kiše, tokom noći negde prelazi i u SNEG! Stižu OLUJNI UDARI košave

danas do 12 stepeni

U Srbiji će danas biti oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Više padavina očekuje se u centralnim, istočnim i južnim krajevima. Najniža temperatura od pet do 12 stepeni Celzijusa, najviša od šest u Vojvodini do 17 na jugoistoku.

foto: Printscreen/RHMZ

U toku noći ka ponedeljku u brdsko-planinskim predelima kiša će preći u sneg, uz lokalno stvaranje snežnog pokrivača od pet do 10 centimetara na višim visinama Vetar umeren i jak, na severu i zapadu severozapadni, u ostalim krajevima južnih pravaca.

U Beogradu će biti oblačno i hladnije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar umeren, severni i severozapadni, a temperatura bez većeg kolebanja, oko sedam stepeni Celzijusa.

RHMZ upozorava na obilne padavine

foto: Printscreen/RHMZ

"Od sredine dana obilna kiša se očekuje u zapadnim, centralnim i jugozapadnim krajevima Srbije. Na zapadu i u centralnim krajevima količina padavina bi se kretala od 20 do 40 mm, a na jugozapadu i do 60 mm za 24 h. Sutra i u ponedelјak zona intenzivnih padavina će se premeštati ka jugu i istoku zemlјe", stoji u upozorenju,

RHMZ najavio kišu

"U naredna dva sata na severu Srbije ponegde sa slabom kišom, a u centralnim, južnim i istočnim krajevima mestimično sa kišom umerenog i jakog intenziteta.

U nedelјu i ponedelјak oblačno mestimično sa kišom, dok se više padavina očekuje u centralnim, južnim i istočnim krajevima naše zemlјe gde se lokalno očekuje i više od 30 mm za 12h.

foto: Printscreen/RHMZ

U noći između nedelјe i ponedelјka kiša će preći u sneg u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije uz lokalno stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm na većim visinama. Maksimalne temperature u većini mesta od 6 do 11 °S, a na jugu i istoku Srbije i do 17 °S. U utorak i sredu duvaće jaka i olujna košava, na jugu Banata i sa udarima orkanske jačine, a u oblasti Dinarskih planina jak jugozapadni vetar uz kratkotrajnu kišu.

Od četvrtka promenlјivo oblačno sa više sunčanih intervala i suvo", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Zbog obilnih padavina u Srbiji je upaljen narandžasti i žuti meteo alarm. Narandžasto upozorenje na snazi je u Šumadiji, Pomoravlju, istočnoj i jugozapadnoj Srbiji, dok je u ostalim delovima naše države na snazi žuto upozorenje.

foto: Printscreen/RHMZ

Narandžasti meteo alarm znači da vreme može biti opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na sajtu RHMZ.

Žuti meteo alarm, koji je na snazi u većem delu Srbije znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike."

(Kurir.rs)