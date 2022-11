CIKLON PODELIO SRBIJU! Na severu Srbije 8 stepeni, a na jugu 18, sudar dva dela donosi VELIKE PADAVINE!

Prema najnovijoj prognozi meteorologa Đorđa Đurića, frontalna zona i ciklon ''podelili'' su Srbiju na dva dela, na severu je osam stepeni, na jugu 18. Istovremeno, u Grčkoj je 27 stepeni, a u Rusiji, centralnoj i severnoj Evropi ispod minus 5 stepeni. Sukob ledene vazdušne mase sa severa i veoma tople sa juga doneće našem području veoma obilne padavine.

"I narednih dana kiša, sneg samo na planinama. U utorak olujna košava od 100 km/h. Kraj novembra obeležiće suvo i stabilno, ali prohladno vreme u skladu sa kalendarom i bez mraza Jučerašnji dan (petak) doneo je premeštanje ciklona sa severnog Jadrana preko našeg područja i Panonske nizije dalje na istok, pa je snažan oblačni sistem doneo kišu i obilnije pljuskove", najavljuje Đurić.

Vojvodina je bila u hladnijem, ostatak zemlje u toplom sektoru ciklona. Centar ovog ciklona ovog poslepodneva nalazi se nad severnim predelima Jadranskog mora, a preko Srbije i našeg područja i dalje se talasa frontalna zona, koja razdvaja ledenu vazdušnu masu sa severa i severoistoka i veoma toplu sa juga i sa Mediterana.

"Danas se severni i zapadni deo Srbije i Vojvodina nalaze u hladnom sektoru ciklona, uz umeren severoistočni vetar, a ostatak zemlje u toplom sektoru ciklona, uz južni vetar. Ciklon je doneo Srbiji novi oblačni sistem sa Jadranskog mora. Već tokom današnjeg prepodneva kiša je zahvatila zapadne i centralne predele Srbije, a ovog poslepodneva padavinska zona širi se prema ostalim predelima Srbije", najavljuje on.

foto: Printscreen/TV Pink

U toku večeri i noći očekuju se obilnije padavine i u većini predela do nedelje ujutro palo bi od 10 do 30 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno i preko 40 mm. Kiša će padati i na najvišim planinama, jer će planine biti u toplom sektoru ciklona. Maksimalna temperatura biće danas od 8°C na severu do 18°C na jugu Srbije, u Beogradu do 10°C, dok će na planinama biti od 5 do 10°C.

Frontalna zona talasaće se preko Srbije i u nedelju, uz kišu, obilniju tokom jutra i prepodneva, pri čemu bi palo još 10 do 20 mm, a na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije preko 30-40 mm. Duvaće južni i jugozapadni vetar, a na severu i zapadu Srbije severoistočni vetar biće u skretanju na severozaapdni.

Tokom dana centar ciklona prelaziće preko našeg područja dalje na istok i povlačiti hladniju vazdušnu masu dalje prema jugu i istoku Srbije, ali i uslovljavati skretanje južnog vetra na severozapadni. Jutarnja temperatura biće od 3°C na severu Vojvodine do 14°C na jugoistoku Srbije, a maksimalna dnevna od 5°C na severu do 17°C na jugoistoku Srbije, krajem dana i u tim predelima u padu za deset stepeni.

Dakle, primetna je ogromna temperaturna razlika u temperaturi nad Srbijom i to kao posledica frontalne zone duž koje se ''sukobovljavaju '' ledena vazdušna masa sa severa i severoistoka Evrope i iz centralne Evrope, a gde se temperature spuštaju i ispod -5 i -10°C i veoma tople sa juga i sa Mediterana, gde su temperature u Makedoniji preko 20°C, a u Grčkoj i Turskoj i do 27°C.

"U ponedeljak će ciklon biti istočnije od našeg područja, ali će i dalje donositi kišu, ali će povući i hladnu vazdušnu masu preko Panonske nizije do našeg pdoručja i dalje na jug, a u svim predelima duvaće pojačan, na istoku Srbije i jak severozapadni vetar. Na planinama iznad 700 metara padaće sneg, a manji snežni pokrivač formiraće se iznad 1000 metara", kaže Đurić.

foto: Ana Paunković

Tokom dana doći će do porasta pritiska i kratkotrajne stabilizacije vremena, uz prestanak padavina, a krajem dana i uz razvedravanje. U Vojvodini će već od jutra biti suvo, pa će tamo biti i najhladnije. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C na severu Vojvodine do 9°C na jugu Srbije, maksimalna dnevna od 7 do 9°C, u Beogradu do 8°C. Prema kraju dana severozapadni vetar će oslabiti i biti u skretanju na jugoistočni.

U utorak će nad centralnim Mediteranom jačati veoma snažan ciklon sa centrom iznad Đenovskog zaliva. Tokom utorka ovaj ciklon će se premeštati dalje preko Jadranskog mora i dalje će jačati. Vrednost pritiska u centru ciklona opašće ispod 988 mb i on će donositi orkansko jugo i snažne grmljavinske oluje oblasti Jadrana.

U Srbiji u utorak oblačno, uz pojačanje jugoistočnog vetra. Prema kraju dana i tokom večeri jugoistočni vetar u košavskom području imaće olujne udare preko 80 km/h, na jugu Banata i preko 100 km/h. Vazdušni pritisak biće ponovo znatno ispod normale. Jutro će biti hladno, ali tokom dana toplije, maksimalna temperatura od 10 do 15°C, u Beogradu do 14°C. Sredinom dana u zapadnim, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije očekuje se kiša, ali Srbija će i dalje biti u toplom sektoru ciklona. U sredu će centar ciklona odmaknuti preko Panonske nizije dalje ka centralnoj Evropi i oblasti Alpa.

U Srbiji će i dalje biti oblačno sa kišom, uz toplije jutro, od 6 do 10°C, a tokom dana od 10 do 15°C. Tokom dana se očekuje jugoistočni vetar.

Kurir.rs/Telegraf