NOVAC OD ULAZNICA ZA FMP - CIBONA IDE KAO POMOĆ MALOM MATEJI: Svako slobodno bacanje dodatnih 2.000 dinara! Navijači podržite!

Mateja je bio potpuno zdrava beba u mom stomaku punih devet meseci. Usledio je porođaj, a lekarska greška i bahatost dovele su nas do doživotne dijagnoze - cerebralna paraliza, kaže Dragana Mišić, majka jedanaestogodišnjeg dečaka za kojeg će se utakmica ABA lige između FMP i Cibone 12. decembra u 18 sati imati humanitarni karakter.

Mateja Mišić foto: Privatna arhiva

Sav prihod od prodatih ulatnica će biti uplaćen za njegov život bez bolova, deformiteta, sa boljim disanjem i zdravim srce. Sponzor FMP pridružio se akciji i doniraće po 2.000 dinara za svako slobodno bacanje! Zato sada upućujemo apel navijačima da u što većem broju dođu u dvoranu i svojim prisustvom podrže kako FMP tako i malog Mateju!

Najava za utakmicu foto: Privatna arhiva

- Život našeg sina mesečno kosta oko 250.000 dinara. Njegova nova kolica koja su mu preko potrebna iznose preko 600.000 dinara. Do sada je u njegova pomagala uloženo 55.000 evra - kaže Dragana, koja sa suprugom Bojanom živi u Beogradu i ima još dvoje dece - Marka (8) i Petru (6).

Objašnjava šta se sve dešavalo tog 4. februara 2011. godine.

Mateja kao beba sa majkom foto: Privatna arhiva

- Dva dana sam ležala u bolnici sa "naprslim" vodenjakom i smatrali su da ne trebam još uvek da se porodim. Nisam imala kontrakcije, nisam se otvarala i tog dana u 6 sati ujutru otišla sam u porođajnu salu sa namerom da rodim sina, ubrzo se vratim kući... Ali sudbina je imala drugi plan! Komplikacije na porođaju završile su se prirodnim putem uz vakuum, bez volje da me odvedu na carski rez. Moj sin se ugušio, reanimiran je odmah po rođenju tu ispred mene, nisu mi dozvolili da ga vidim, prekrili su ga pelenom preko glave koja je bila jako povređena!

Porodica Mišić foto: Privatna arhiva

Kaže da su Mateja odmah odveli dalje na lečenje, i da je u tom porodilištu proveo samo prvi sat života.

- Sudbina je htela da ga njegov tata dočeka ispred porođajne sale i da vidi prizor koji mu se urezao u pamćenje! Tog 4. februara moj suprug nije znao da li će mu sin i supruga preživeti - priča nam majka:

- Mateja je prebačen u drugu bolnicu sa velikim povredama - kefalhematomom, bubrežnom insuficijencijom, izuzetno lošim životnim parametrima. U 72 sata života dobio je masivno krvarenje i tada ga prebacuju u narednu bolnicu. Idućih 40 dana živeo je bez maminog i tatinog dodira, zagrljaja i poljubca. U toj bolnici imao je operaciju glavice u 14. danu života.

Cerebralna paraliza, epilepsija, osteiporoza... foto: Privatna arhiva Mateja ima dijagnozu cerebralne paralize, epilepsije, osteoporoze i život provodi u invalidskim kolicima. Ne hoda, ne sedi, ne priča, pohađa četvrti razred specijalne škole, koristi Toby komunikator, uči po IOP, vežba svaki dan, koristi pomagala koja mu olakšavaju život.

Njihova borba, kaže, traje 11 godina.

- Punih 11 godina izvlačimo nemoguće, 11 godina obučavamo se da budemo fizioterapeuti, logopedi, pravnici, asistenti, medicinske sestre, pohađamo kurseve, završavamo medicinu... I sve to da bi naš Mateja imao život bez bolova i da bismo izvukli ono najbolje iz njega.

Porodica mora svaki dan da se snalazi za finansije kojima će platiti rehabilitaciju.

Roditelji sve čine da Mateji ulepšaju život foto: Privatna arhiva

- Naš dan počinje u 6.30 a završava u ponoć. Nismo 11 godina prespavali noć u kontinuitetu, Mateja se budi, njegovo hranjenje traje do 40 minuta, presvlačimo pelene i do 10 puta dnevno, kupanje je prava avantura, učenje takođe. Po ceo dan je u nekoj vrsti stimulacije, iznenadni jaki zvukovi mu smetaju, često se uplaši pa se rasplače. Ali mi smo na to navikli i trudimo se da živimo normalno koliko je to moguće.

Majka Dragana kaže da se Mateja vozi autobusom, da ide na rođendane, proslave, da posećuju nove prijatelje jer stari su ih vremenom napustili, odlaze u igraonice, parkove, tržne centre, idu sa matejom po sestru u vrtić, po brata u školu...

Mateja Mišić koristi brojna pomagala foto: Privatna arhiva

- Uključen je u sve sfere života i jako smo ponosni na to! Vežbe mu neće doneti mogućnost da prohoda i veoma smo svesni toga, ali... Borimo se, ne predajemo se. Iako sam majka troje dece sa 17 godina staža od države dobijam uvećanu tuđu negu 32.000 dinara za Mateju, kao i dečji dodatak od 12.000 dinara, a to nije ni izbliza dovoljno za njegove potrebe! Žalosno je da hranitelji imaju veća prava nego biološke porodice!

"Da Mateja postane samostalana pošaljite broj 27 na 3030! Cena poruke je 200 dinara"

Prinuđeni su, dodaje, da neretko izađu na ulicu sa kutijom za humanitarnu pomoć i da tako skupljaju novac.

- Organizujemo razne vrste akcija kako bismo olakšali našem Mateji život! Retki su ljudi koji nas se sete, ali ovih dana našoj životnoj priči pridružili su se divni ljudi iz FMP i od srca im hvala na tome!

