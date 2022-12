ZABELELO SE I U BEOGRADU: RHMZ najavio kišu i sneg u ovim delovima Srbije! Temperatura ISPOD NULE! Evo šta nas čeka narednih dana

do 6 stepeni

U Srbiji će danas biti hladno vreme, na severu sunčano, a u ostalim krajevima umereno ili potpuno oblačno sa kišom i snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne u zapadnim i centralnim, a do kraja dana i u ostalim krajevima razvedravanje. Jutarnja temperatura od -3 na severu do 4 na istoku, a najviša dnevna od 1 do 6 stepeni Celzijusa. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno jak severozapadni, posle podne u slabljenju.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu jutro oblačno i hladno sa slabim snegom, pre podne postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od -2 do 0 stepeni, najviša dnevna oko 2 stepena. Vetar slab i umeren, severozapadni.

Temperature ispod nule, susnežica i sneg

1 / 3 Foto: Kurir

Prema prognozi RHMZ susnežica i sneg ovoga jutra pada u Loznici, Banatskim Karlovcima, Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Kraljevu, Leskovcu.

foto: Printscreen/RHMZ

RHMZ najavio padavine

"U naredna dva sata oblačno, mestimično sa snegom, u centralnim predelima Srbije ponegde i kišom. Na području Beograda povremeno slab sneg", objavljeno je jutros na zvaničnom sajtu RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

Biometeorološka situacija može uticati relativno nepovoljno na srčane bolesnike i astmatičare, a meteoropatske reakcije će biti izražene u vidu umora i glavobolje. Neophodna je veća pažnja učesnika u saobraćaju.

Upaljen meteo alarm

Žuti meteo alarm na snazi je danas u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji kao području Kosova i Metohije zbog snega i leda, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

Vreme narednih dana

U utorak ujutru mraz, a tokom dana hladno i promenljivo oblačno uz dnevnu temperaturu oko ili malo iznad 0°C. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura od -8°C do -1°C, a maksimalna od 0°C do 4°C. Uveče suvo sa mrazem. U sredu ujutru mraz uz naoblačenje tokom dana i manji porast temperature. U četvrtak otopljenje i naoblačenje sa kišom prema današnjoj prognozi.

(Kurir.rs)