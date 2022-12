OD SUTRA JAKO ZAHLAĐENJE, TEMPERATURA PADA ZA 15 STEPENI! Meteorolog Đurić objavio novu prognozu, evo šta nas čeka sledeće nedelje

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je novu vremensku prognozu i nakon današnjeg dana sa temperaturama iznad proseka, najavio je jako zahlađenje i naglu promenu vremena.

"I dok će temperature u Srbiji danas biti prave prolećne, jako zahlađenje do kraja dana zahvatiće Sloveniju i Hrvatsku sa snegom, dok se ekstremno obilni pljukovi sa grmljavinom očekuju u oblasti Jadrana, naročito u Dalmaciji, Hercegovini i na jugu Crne Gore. U toku večeri doći će do jake promene vremena u Srbiji", napisao je Đurić na Fejsbuku.

Temperatura pada za 15 stepeni

"Centar ciklona nalaziće se nad Vojvodinom i ispred centra duvaće veoma jak jugoistočni vetar, koji bi u Pomoravlju, Podunavlju, u Braničevskom okrugu, na jugu Banata i u brdsko-planinskim predelima imao i olujne udare preko 70 km/h, dok će iza centra ciklona vetar biti u skretanju na veoma jak severozapadni i to prvo na području Bačke, Srema, Mačve i Podrinja. Kako se centar ciklona bude tokom noći izmeštao dalje na severoistok, tako će hladni front prodarati i do centralnih predela Srbije, uz jako zahlašenje i skretanje jugoistočnog vetra na jak severozapadni. Temperature će biti u padu za 10 do 15 stepeni", objašnjava on.

Stiže jaka kiša i pljuskovi

"Centar ciklona u nedelju nastaviće put dalje prema severoistoku i Srbija će se naći u zadnjem delu, koji će omogućiti prodor veoma hladne vazdušne mase sa severa. Zahlađenje u nedelju ujutro uz jak severozapadni vetar zahvatiće veći deo Srbije, pa se uz jaku kišu i pljuskove očekuje temperatura od 3 do 7°C, dok će jug i jugoistok Srbije i dalje biti u toplom sektoru, uz jugoistočni vetar i temperature od 11 do 15°C, ali će zahlađenje tokom dana stići i do ovih predela", napisao je on i dodao:

"Već ujutro kiša će preći u sneg na zapadu Srbije i to prvo na planinama, a tokom dana kiša će preći u susnežicu i sneg i u mnofim drugim nižim predelima Srbije, izuzev na jugu i jugoistoku gde će snežna granica biti iznad 600 metara nadmorske visine, a u drugim predelima Srbije od samih nizija do 300-400 metara. Istovremeno prema kraju dana padavine će u Vojvodini, a potom i na severu Srbije će prestatati. U nedelju krajem dana i tokom večeri temperarura u Srbiji biće od 0 do 5°C, na planinama ispod 0°C", najavio je Đurić.

Početak nedelje suv i hladan

"U ponedeljak na severu suvo. U ostalim predelima susnežica i sneg, na jugu i jugoistoku kiša. U brdsko-planinskim predelima očekuje se 20 ak cm snega, a manji snežni pokrivač se očekuje i u nižim predelima južne i centralne Srbije. Biće veoma hladno, ujutro mraz, a tokom dana od 0°C na severu do 5°C na jugu Srbije.

U utorak i sredu suvo i veoma hladno, ujutro uz mraz. Maksimalna temperatuta u subotu od 0 do 4°C, a u sredu će biti toplije", navodi meteorolog.

U četvrtak nove padavine

"Novo pogoršanje vremena sa padavinama očekuje se od četvrtka. Prvo se očekuje otopljenje, uz temperature do 10°C, uz jak jugoistočni vetar, a u subotu novo zahlađenje, uz jak severozapadni vetar.

Prema trenutnim prognozama u danima oko Svetog Nikole očekuje se pravo zimsko vreme, uz temperature oko 0°C, ujutro i u uz mraz, a da li će biti snega ili padavina još uvek je rano precizirati.

Prosečna maksimalna tempetatura u Srbiji za sredinu decembra je od 4 do 8°C. Ona će danas biti i za 10 ak stepeni viša od proseka. Sutra sledi jako zahlađenje, pa će početkom sledeće sedmice temperature biti i nešto ispod proseka, da bi se u drugoj polovini vratila na prosečne vrednosti, a potom bi ponovo usledilo zahlađenje", zaključio je on.

