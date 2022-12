STIŽU LEDENI DANI, SNEG I DEBELI MINUS: Ovo je detaljna vremenska prognoza meteorologa za decembar!

Početkom meseca pretežno oblačno i tmurno vreme, povremenu uz slabu kišu. Malo više padavina na jugu i istoku regiona, gde će biti i pojave snega, posebno preko 600 metara nadmorske visine, predviđa Marko Čubrilo u najnovijoj vremenskoj prognozi za mesec decembar.

- Minimumi od -2 do +4, a dnevni maksimumi od +4 do +9, na istoku regiona (Timočka i Negotinska krajna) oko 0 stepeni Celzijusa. Oko 08.12. se računa na otopljenje uz okretanje vetra na jugozapadni smer i do 12. decembra uz povremenu kišu maksimumi bi mogli biti oko +13 stepeni Celzijusa - navodi meteorolog.

Za period do 18. decembra trenutno stoji signal za jak uticaj Atlantika što bi nam donelo promenljivo oblačno ali i relativno toplo vreme, bez snega u nižim predelima. Česta, prolazna, naoblačenja bi donosila dosta kiše te su u ovoj nedelji simulira količina padavina znatno iznad proseka, dok bi najviše kiše trebalo biti nad jugozapadom i zapadom regiona, stoji u prognozi.- Sneg samo preko 900mnv. Jutarnji minimumi uglavnom do +2 do +8, a dnevni maksimumi od +6 do +14 stepeni Celzijusa. Posle 15.12. stoji signal za postepenu izmenu sinoptike. Jačanjem anticiklona severno do nas, hladan vazduh bi se sve više spuštao na jug i krajem ovog perioda je izgledno jače pogoršanje ali i zahlađenje.

Vetar bi promenuo smer na severni ili severozapadni, a usledilo bi i jače zahlađenje koje bi krajem druge nedelje u mesecu moglo usloviti snežne padavine uz formiranje snežnog pokrivača i u nizijama regiona. Maksimumi u padu i trebali bi da se kreću od -1 do +3 stepena Celzijusa - piše Čubrilo.Treću nedelju decembra bi trebale obeležiti vremenske prilike u okviru proseka.

Uz dominatno severozapadno vazdušno strujanje ka nama bi preko Skandinavije dolazilo do čestih prodora vlažnog i hladnog maritimno-polarnog vazduha te bi uz česta naoblačenje bilo uslova za pojavu padavina, uglavnom snega, posebno nižim delovima regiona kao i nad višim delovima, piše meteorolog. . - Minimumi od -8 do -2, ponegde uz vedru noć i oko -10, a nad višim delovima regiona i oko -14 stepeni Celzijusa. Maksimumi u nizijama od -2 do +4 tako da se u ovoj nedelji mogu očekivati pvi “ledeni dani” (dan kada temperaturni maksimum ne pređe nulti podeok) - navodi Čubrilo. Obzirom na česte, pretežno snežne padavine u predelima preko 800mnv treba očekivati značajno povećanje visine snežnog pokrivača, dok bi se on u nizijama tokom ovog perioda uglavnom održavao ali se velike visine za sada ne očekuju, navodi on.- Poslednja nedelja u mesecu je sa prognostičke tačke veoma daleko, ali u ovom momentu stoji signal za nastavak hladnog perioda koji bi trebao početi u trećoj nedelji decembra - kaže Čubrilo. U ovom momentu nema signala za ekstremno niske temperatuure, ali se umereni mrazevi uz pojavu “ledenih dana” mogu očekivati, dodaje meteorolog. - Sredinom ili u drugom delu ove nedelje može doći do jačanja uticaja ciklona nad Jadranom koji bi nam doneo padavin i manje otopljenje uz jačanje košave. Obzirom na ovakve vremenske prilike u višim predelima regionatreba očekivati povećanje snežnog pokrivača, dok bi se nad većim delom nizija regiona n uglavnom održavao i malo povećavao - zaključuje Čubrilo.

Kurir.rs