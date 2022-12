OGLASIO SE OTAC DEČAKA PRETUČENOG U ŠKOLI NA ZVEZDARI! Šamarali su ga, uzeli telefon, ko zna šta bi bilo da nije naišla tetkica

Oglasio se otac dečaka koji je pretrpeo nasilje u školi na Zvezdari.

- Ušli su u školu pod izgovorom da traže svoju bivšu nastavnicu, a zapravo su tražili mog sina - rekao je otac dečaka (11) koga su dvojica starijih momaka pretukla u školi na Zvezdari.

Najveći šok mu je, dodaje, kako su oni tek tako mogli da uđu u školu i naprave haos.

- Da li to znači da bilo ko sa ulice može da uđe u školu i napadne bilo kog učenika - pita se zabrinuti otac.

Njegovog sina su prvo pretresali, tražili da izuje patike i uzeli mu telefon.

- Onda su ga odveli u toalet, udarali mu šamare i terali ga da broji pločice. Nastavili su da ga vuku i maltretiraju i u drugim prostorijama škole. Da tetkica nije naišla i brzo pozvala direktorku, ko zna šta bi bilo - kaže on.

Kako dodaje, protiv počinilaca su podneli krivične prijave, a policija će utvrditi detalje.

- Ne osećamo da su nam deca u školi bezbedna. Ujutru ih tamo ostavimo, a do večeri ne možemo da budemo sigurni da im se ništa loše neće dogoditi. To nije normalno. Ako postoji neki protokol, očigledno je pogrešan i treba da se menja - poručuje on.

Podsetimo, incident se dogodio za vreme velikog odmora kada su dvojica učenika koji su završili ovu školu ušli u školu i učenika i odveli ga u toalet gde su ga udarali rukama po glavi i terali da broji pločice. Posle toga odveli su ga u fiskulturnu salu gde su nastavili da ga udaraju, nakon čega su se udaljili.

Kod povređenog dečaka konstatovane su lake telesne povrede. O svemu ovome obaveštena je školska uprava kao i policija.

Kurir.rs/Republika