"HEGEMONISTIČKI MASKULINITET UZROK KRVAVOG NASILJA" Eksperti o ubistvu u Subotici: Ovakvi ljudi su navikli da im je SVE PODREĐENO

Otac i sin su se posvađali dok su gledali meč Svetskog prvenstva, nakon čega je otac nožem nasrnuo i ubio 23-godišnjeg sina, dok je supruzi zadao nekoliko udaraca u predelu glave i tela.

Sve se odigralo u Subotici, kada je najsatriji sin, od trojice, došao u porodičnu kuću na vikend, a živeo je u Novom Sadu.

Komšiluk kaže da su bili roditelji za primer, sa troje zlatne dece, kao i to da su bili izuzetni domaćini.

Sa obzirom na to da se sumnja da je ljubomora oca prema majci uzrok ovih nedaća, sociolog nam je obrazložio ovu vrstu opsesije.

- To je samo početni oblik mnogo važnijeg razloga, a to je hegemonistički maskulinitet. To je karakterni tip koji očekuje da mu sve bude podređeno, da je on apsolutni centar svoje porodice, koji će, makar i silom, tu ulogu da obezbedi. Izlišno je tragati da li je bila ljubomora, utakmica ili nešto treće. On je jednostavno tip hegemonog muškarca, ovi uzroci su samo okidači, pravi uzrok je ta nasilnost koja smatra da je upravu, čudi me što sebe nije ubio. Plašim se da se hegemoni muškarci nalaze u mnogo većem procentu nego što pretpostavljamo, a obično odaju utisak uljudnog čoveka - rekla je Mršević.

Otac koji je počinio masakr imao je dve saobraćajne nesreće iz kojih je jedva izvukao živu glavu, a tada se prihvatio alkohola. Poslednjih dana delovao je incidentično i postajao bahat.

Stručnjak za bezbednost je pomenula da je nasilje u porodici društveni problem, a ne lični.

- Porodično nasilje nije porodična, odnosno lična stvar, to je društveni i državni problem. Poslednjih 5 godina je promenjen zakon o nasilju, dosta se radi i sa ženama. Međutim, mi kao društvo nismo dostigli taj nivo svesti, da bi trebalo mi prvi da reagujemo. Kažu da su primetili promenu u njegovom ponašanju, a ni tada društvo nije reagovalo. Više od 60 odsto žena ne prijavljuju silovanje od strane nepoznate osobe, kako onda da mislimo da će 100 odsto žena da prijavljuje nasilje. Moram i pomenuti decu, ovo dete je imalo tek 23 godine - započela je Mišev, pa nastavila:

- Većina nasilnika su psihopate ili sociopate. U ovom slučaju, verovatno, se radi o sociopati koji je takođe doživeo neke traume u svom detinjstvu. Ja sam jednom gostavala sa jednim nasilnikom. Kada je priveden u zatvor, on je tvrdio da su ga odvojili od porodice i da je ona ostala nezastićena. On sve objašnjava ženi, šta mora da obuče, sa kim da se viđa, pa to posle prebacuje i na decu, mislivši da ih tako štiti. Zato kažem, Balkan nije teritorija, Balkan je ozbiljan psihološki pravac.

