SRBIN DOBIO NA KLADIONICI VIŠE OD 50.000 EVRA, A EVO KAKO JE ČASTIO KOLEGE NA POSLU! Ovo svi vide kao SPORNO, svi to komentarišu

Jedan Srbin navodno je tokom ovogodišnjeg Svetskog prvenstva u kladionici uspeo da zaradi čak više od 50.000 evra. Priča o njemu se delila na društvenim mrežama, ali ne u kontekstu tog ogromnog dobitka. Naime, ono što su ljudi komentarisali bilo je to kako je on počastio svoje kolege. Naime, jedan Tviteraš napisao je da je on kolege častio samo doručkom. Dok su neki smatrali da je to nedovoljno, drugi su pak mišljenja da nije trebao da ih časti ni time!

- Kolega od druga dobio na kladionici (na 100 dinara) 6.300.000 dinara. Preostalu četvoricu kolega iz smene častio je sa burekom i jogurtom. Da, samo burek i jogurt! - napisao je Tviteraš.

A ljudi su dole u komentarima ovo baš žučno komentarisali...

- Pa šta? Šta je trebao da im kupi stan, ne razumem? Ko zna koliko su dobri, da li ga pod*ebavaju, da li su loši ljudi. Možda ih ne voli ni oni njega. Ko smo mi da sudimo. Nije im dužan ništa.

- Šta je trebao pečenog vola da donese?

Kladionica / Ilustracija foto: Printscreen YouTube

- Počastio ih je koliko je smatrao da treba. Nego nama nikad dosta, možda da je dao svakom po 10.000 evra na ravne casti, ne bi bio razvlačen na Tviteru.

- Mislim da bi njima trebao dati više, ipak je on dobio i treba da časti. Čudan smo narod, kada neko nešto dobije, zaradi... uvek smatramo da imamo pravo na neki deo.

- Moglo je to i bez jogurta.

- Vala je mogao po kolač uz to! Sram ga bilo, samo slano, a ništa slatko posle... - komentarišu ljudi.

Ovo se pretvorio u veoma žučnu raspravu. Dok su neki mišljenja da je ipak trebalo da ih časti "malo bolje", neki staju u njegovu odbranu. Ali ideje se nižu jedna za drugom.

- Neka lepa večera bi bilo u redu.

- Kada bi častio sve koje bi trebalo po našim merilima, od rodbine, prijatelja, kolega, komšija itd. onda ne bi njemu ostalo ni za taj burek i jogurt.

- Šta je igrao kad je na 100 dinara dobio toliko... Ogromna kvota je u pitanju.. Svaka mu čast. A ja bi dao u novcu npr. 5.000 dinara i dosta. Nije se zahvalno kladiti u društvu, čak ni sa svojim novcem. Jbt, kao dužan sam nešto ili šta već. Osetio na svojoj koži.

- Častio ih doručak, lepo od njega, nije imao obavezu.

Kurir.rs

Bonus video

00:54 Borjan Popović: Onaj ko namešta rezultate radi protiv kladionica