MINISTAR RUŽIĆ ZA KURIR TV: Ovo su prioriteti u suzbijanju NASILJA U ŠKOLAMA! Na dnevnom redu i ODUZIMANJE MOBILNIH TELEFONA

Porast nasilja u poslednjih nekoliko meseci, pokrenuo je niz disciplinskih postupaka radi prevencije, odnosno sprečavanja nasilja.

Prvi čovek sprske prosvete Branko Ružić je posebno istakao značaj intersektorske saradnje, formiranjem radne grupe koja će se baviti ovim pitanjima.

Tim povodom u studiju Kurir TV gostovao je Branko Ružić, ministar prosvete i govorio o ovim promenama.

foto: Kurir tv

Na pitanje voditeljke Olje Lazarević, gde navjviše škripi Ružić je odgovorio da u svakom žitu ima kukolja.

- Sve će zahtevati proceduru i vreme. Potrebno je govoriti i i o pozitivnim primerima, a ne samo o negativnim - rekao je Ružić i nazvao nedospustivim da zabijemo glavu u pesak i da ne radimo ništa.

04:13 MINISTAR PROSVETE BRANKO RUŽIĆ: GDE ŠKRIPI?

- Problem je društvo. Moramo da povedemo računa o modelu nasilja. Postoje četiri vrste nasilja: digitalno, psihološko, fizičko i verbalno nasilje. Kada bi pojačali vaspitni rad, u ranijem nivou mislim da do fizičkog nasilja ne bi ni dolazilo - predočio je Ružić.

Njegov predlog je povećanje svih stručnih saradnika da bi se učinili potrebni pomaci. Takođe je podsetio na platformu "Čuvam te" gde deca sama afirmišu lepo ponasanje.

Jedan od predloga je da ocena iz vladanja ulazi u prosek od petog razreda osnovne škole kao i da učenici budu ocenjivani za vladanje kao i za sve predmete, na tromesečju.

Da li je za tako nešto potrebna izmena zakona, Ružić je odgovorio potvrdno.

- Naravno da je potrebno izmeniti zakon. Ne menjaju se pravila u toku igre. Ono što možemo je da izmenimo pravilnike i time ćemo brže sprovesti sve te mere u skupštini u skladu sa procedurom - rekao je Ružić.

Disciplinsko kažnjavanje učenika koji su izvršili nasilje pokazalo se kao nedovoljno usklađenim sa zaslugom, jer deca nasilnici umesto da snose odgovornost za svoje postupke mogu iz situacije izaći jednostavno - ispisom iz škole.

- Imamo predloge da roditelji budu sankcionisani. Imate izbegavanje da do toga dođe, tešku proceduru dokazivanja, zatim Centar za socijalni rad, neko se ispiše pre okončanog disciplinskog postupka i to je takođe tema ove radne grupe. Do okončanja vaspitno disciplinskog postupka, nećemo dozvoliti ispisivanje, a da predlog je i da na ispisnici piše koje su vaspitno- disciplinske mere predložene - rekao je Ružić i kao primer naveo situaciju u Trsteniku.

Kakvo se rešenje nudi, povodom mobilnih telefona i da li će se uvesti zabrana korišćenja istih tokom časova on je otkrio da je to jedna od bitnijih tema diskusije.

03:35 MINISTAR PROSVETE: DA LI ĆE UZIMATI DECI TELEFON ZA VREME ČASOVA?

- U nekim školama se već sprovodi ova mera. Ukoliko je i donesemo videćemo da li će biti predložena. Ako uzmete telefon u toku časa je l' vama fokus pažnje na čas, ili na sadržaj u telefonu - zapitao se Ružić.

Predlog je, takođe i da se povećaju kazne za roditelje u slučaju da učenik prekši članove zakona koji regulišu zabranu nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i zabranu ponašanja koje vređa ugled, čast i dostojanstvo - kazne koje sada iznose 30.000 do 100.000 dinara.

- Jasno je definisano šta je krivično pravo i njime moramo da zaštitimo profesore i nastavnike. Treba staloženo, ali efetkno krenuti u rešavanje ovih problema - ispričao je Ružić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.