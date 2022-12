NOVO POSKUPLJENJE SE OČEKUJE OD NOVE GODINE: Zimske gume biće skuplje do 25%, a letnje čak i više od 30%! Evo i tabele sa cenama

Očekuje se novo poskupljenje zimskih guma od Nove godine, i to od 15 do 25%, a letnjih čak i preko 30%! Tako će vozači za komplet najjeftinijih pneumatika morati da izdvoje oko 42.000 dinara, a za paket onih kvalitetnijih 60.000 dinara i više, otkriva Kurir.

Ovu informaciju za naš list potvrdio je i Marko Lacmanović iz jednog beogradskog servisa koji se bavi pneumaticima, uz konstataciju da će se trend rasta cena nastaviti sigurno do sredine naredne godine. Proizvođači su, kaže, odlučili da koriguju cene zato što je sve poskupelo, od sirovina, energije, radne snage, proizvodnje do transporta... Guma "sava" oznake 225/45/r17 sada košta od 9.000 do 9.500 dinara, a nakon poskupljenja koštaće 10.500 dinara:

- To znači da će za ova četiri penumatika vozači morati da izdvoje 42.000 dinara. Ukoliko budu rasle cene struje i materijala, moguće da će i montaža pratiti poskupljenje. Cena letnje gume s montažom i balansiranjem je oko 7.050 dinara, nakon poskupljenja biće oko 9.200 komad.

Mnoge vozače u Srbiji vreme zavarava, svi misleda će izgurati bez zimskih guma ovu sezonu. Iako zakon kaže da od 1. novembra do 1. aprila vozači moraju imati sva četiri zimska pneumatika ukoliko se na kolovozi nalaze sneg, led ili poledica, primetno je da ima dosta njih koji koriste ove suve dane i ne vrše zamenu pneumatika. A kad bude preko noći pao sneg ili se bude stvorila poledica, biće nespremni. Ili tih dana jednostavno neće voziti.

- Neki od njih odlučuju se za "ol sizon" gume, pneumatik koji zakonski ispunjava propis i koji može da se koristi tokom cele godine. Međutim, takva guma ne može da pokaže karakteristike kao prave zimske gume, odnosno kao prave letnje. To nije najsrećnije rešenje, ali jeste najekonomičnije - objašnjava Lacmanović.

Tojo tajers otvorio fabriku u Inđiji Pneumatici od 8.553 do 14.268 dinara Japanska kompanija za proizvodnju guma "Tojo tajers" otvorila je juče fabriku u Inđiji, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je izjavio da će to biti najbolja fabrika te kompanije u svetu. U Inđiji će biti centar za proizvodnju od pet do 10 miliona guma premijum klase godišnje, za tržišta Evrope, Bliskog istoka, Afrike i Severne Amerike, saopšila je japanska kompanija. Tojo zimske gume oznaka 175/65 R14 sada koštaju 8.553 dinara, dok je cena za 195/65 R15 9.809, a profil 205/55 R16 košta 14.268 dinara.

Ima i onih, veli, koji su stavili samo dve zimske gume i time su zapravo polubezbedni.

- Time se ne dobija mnogo, jer prilikom kočenja zaustavni trag neće biti kao da ima sve četiri zimske gume, ne daj bože da dođe do sudara, svašta može da se desi.

TABELE ZIMSKE GUME profil gume 175/65 R14 proizvođač cena sada cena nakon poskupljenja Tigar 6.120 6.500 Sava 6.800 7.400 Hankon / Mišlen /

profil gume 195/65 R15 proizvođač cena sada cena nakon poskupljenja ` Tigar 7.700 8.600 Sava 8.010 9.128 Hankon 7.750 9.500 Mišlen 9.790 10.354

profil gume 205/55 R16 proizvođač cena sada cena nakon poskupljenja Tigar 8.170 9.224 Sava 9.050 9.879 Hankok 10.520 11.528 Mišlen 13.810 14.531 *cene u dinarima po komadu (s montažom)

Kurir.rs/ Mina Branković

