PORODICA MILUTINA RADONJIĆA IZ SELA JEŽEVICA ŽIVI OD POLJOPRIVREDE I PLANIRA SVETLU BUDUĆNOST: Beremo jabuke sa 20.000 staba

U planu su novi zasadi i „podmlađivanje“ voćnjaka jer za ceo prinos imaju zagarantovan otkup. Na rafovima Maxi supermarketa prodaju se tri sorte jabuka ovog gazdinstva

Crvena ajdared, zlatni delišes i zelena gremi - sorte su dobro nam poznatih jabuka, a Milutin Radonjić, domaćin iz sela Ježevica nadomak Čačka, zaslužan je što u svako doba godine imamo priliku da uživamo u ovom voću. On sa svojom porodicom svake jeseni i gaji i bere jabuke sa najmanje 20.000 stabala, a plan mu je da dodatno proširi proizvodnju novim zasadima i „podmladi“ stare voćnjake.

Porodica Radonjić ima skoro osam hektara zasađenih jabuka, i do Nove godine planiraju zasade na još dva. S ponosom objašnjavaju da imaju velike ambicije i da u martu kreću sa kalemljenjem jer mlade sadnice znače i mnogo više plodova. Stari zasadi donose do četiri vagona jabuka po hektaru, a novi i do deset.

„Beremo sve ručno. Sezona počinje u septembru i tada imamo i pomoćne radnike jer ne možemo sve sami. Bere se mesec dana, jer ne volimo da se zbrza, bolje je da se bere malo duže, jer je tako kvalitetnije“, počinje priču Milutin Radonjić i dodaje da u njihovom kraju poljoprivreda nije zamrla već naprotiv, sve više mladih preuzima poslove u svoje ruke.

„Kod nas u Ježevici, stari se povlače sa njiva, očevi ostavljaju poljoprivredu sinovima i oni se toga rado hvataju. I mi smo svi uključeni u posao, učestvuje cela porodica, i moji roditelji, i moja žena Sara, a nadam se da će sutra nastaviti i sinovi Relja i Strahinja“, nastavlja Milutin.

Za razliku od nekih davnih prošlih vremena, za prodaju ne brine ni najmanje jer sve što ubere može da plasira u Maxi supermarkete. Sa trgovinskim lancem Delez Srbija sarađuje već punih deset godina.

„Kada sam počinjao da se bavim voćarstvom imao sam problem oko prodaje jabuka van sezone, jer nije bilo dovoljno prostora za čuvanje odnosno skladištenje voća, a i plasman je bio otežan. Međutim, već deset godina ne moram da brinem o tome jer sve što proizvedem distribuiram u Maxi i sada je sve znatno lakše“, priča Milutin.

Porodica Radonjić je samo jedna od 200 domaćih dobavljača zahvaljujući kojima najbolje voće i povrće svakog dana dolazi na rafove Maxi pijace. Za prvih 10 meseci ove godine Maxi je otkupio čak 46.000 tona voća i povrća iz Srbije, a strategija kompanije je da se te količine dodatno povećavaju. Cilj povezivanja trgovinskog lanca sa lokalnim poljoprivrednicima je da se kupcima tokom cele godine obezbedi širok asortiman voća i povrća koje dolazi sa domaćih gazdinstava, a da se istovremeno osnaže mali domaći proizvođači. To se realizuje kroz različite vidove podrške kompanije Delez Srbija i kroz pristup inovativnim konceptima i tehnologijama. Proizvođači se usmeravaju da proizvode ono šta je tržištu potrebno, a sa druge strane trgovinski lanci znaju da tokom cele godine mogu da računaju na domaće proizvode.

