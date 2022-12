GODINU DANA PLAĆA STRUJU KOMŠIJI ZBOG POGREŠNO VEZANOG BROJILA! Nesvakidašnji slušaj potrošača u Nišu

Danijela Ljubojević iz Beograda ima velikih problema sa Elektrodistribucijom jer joj se u stanu na Vizantijskom bulevaru u Nišu obračunava potrošnja iako se stan renovira pa su sve instalacije isključane, a delom i iščupane.

Ona čak dobija i račune za struju, kako kaže, koji iznose tri ili četiri hiljade dinara, što je nemoguće jer nema potrošnje. Uz to, kako tvrdi, ona računima koje izmiruje plaća zapravo struju koju komšija u zgradi u Nišu potroši!

- U stan na adresi Vizantijski bulevar 4/47, Niš, i dalje stižu računi za struju kao da imam potrošnju iako je glavna kontrolna ekipa EPS izašla na teren 28. septembra 2022. i utvrdila da se očitava s pogrešnog brojila?! Račune uredno plaćam svakog meseca, ali za brojilo M. S., a ne za svoje, čiji je broj 928892. U mom stanu nema ni jednog jedinog potrošača i oboreni su osigurači, a na računu piše da imam potrošnju. Zato moram da apelujem da se hitno reaguje jer skoro godinu dana plaćam tuđe račune - priča ova Beograđanka.

Elektrodistribucija Niš

Ispravićemo račune

Iz ogranka Elektrodistribucija Niš potvrdili su za Kurir da je njihova ekipa kontrolom mernog mesta na adresi Vizantijski bulevar 4/47 u Nišu utvrdila da je došlo do tzv. ukrštanja brojila, to jest do situacije da brojilo iz računa korisnika za stan broj 47 napaja stan broj 48, a brojilo iz računa za stan broj 48 napaja stan broj 47:

- Ekipe ogranka Elektrodistribucija Niš ispravile su ovu nenamernu tehničku grešku. Računi korisnika sa adrese Vizantijski bulevar 4/47 biće ispravljeni u najkraćem roku, odmah po završetku aktuelnog ciklusa očitavanja brojila. O svemu ovome je, uz izvinjenje, obavešten i korisnik.