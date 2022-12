NAUČNA REVOLUCIJA! Stručnjak obrazložio prednosti nuklearne energije: Koristi se samo voda, a proizvod se očekuje uskoro

Nuklearna fuzija je ponovo u centru pažnje celog sveta, zbog eksperimenta koji je izveden u delu Nacionalne laboratorije Lorens Livermor u Kaliforniji.

Grupa naučnika je uspela da spajanjem atoma u laboratoriji proizvede više energije nego što su utrošili.

Povodom ovog koraka ka revoluciji, dr Stevan Blagojević, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju je za Kurir televiziju dao detalje i prognoze ove mistične čestice.

Naime, on je na početku rekao zbog čega je nuklearna energija praktičnija nego ova koju koristimo, kao i to da ovaj proces nije nimalo lak, pa će tako naučnici nailaziti na određeno poteškoće.

- Energetski problem je osnovni problem sveta, imajući u vidu povećanje broja ljudi i samu industrijalizaciju sveta. Ova klasična energija poput uglja i nafte je dovela do ozbiljnih ekoloških problema. Svet se već dugo godina okreće alternativnim izvorima energije, ali se ispostavilo da sunce, koliko god da je dobro, ne može da postigne određene kapacitete. Ostala nam je nuklearna energija fuzije, koja je odlična i savršena. Doduše, postoje problemi sa nuklearnim otpadom, doduše, oni su koji su rešivi - započeo je Blagojević, pa nastavio:

- Nailazili smo i na tehničko-inženjerske probleme, a to je da se više energije daje nego što se dobija, jer fuzija zahteva nenormalnu temperaturu, čak je postojala teorija hladne fuzije, ali se brzo odustalo od toga. Međutim, prema najnovijim podacima iz Amerike, sada više energije dobijamo, nego što dajemo. Čeka nas mašinski problem sa reaktorima koji će morati da podrže sve te temperature i reakcije.

Nakon toga, rekao je da je voda glavni izvor ove energije i da bi samim tim čovečanstvo imalo enormne beneficije.

- Voda se koristi kao sirovina. Ne može se porediti ta energiju sa ovom koju sada koristimo. Na primer, da biste imali ugalj, morate da imate rudare, kopove, prečišćavače uglja, mlevenje uglja, nošenje do elektrane, pa filtere u elektrani... To su ozbiljni sistemi. Naša Srbija sama troši 19 miliona tona uglja godišnje, zamislite tek u svetu, to je jedan ozbiljan sistem. S druge strane, metod fuzije bi zahtevao svega 20-30 kilograma materijala godišnje - rekao je Blagojević.

Potom je prognozirao da će projekat da bude realizovan za 5-6 godina.

- Japan i Britanija su trenutno vodeći u ovom poslu. Japan jer u njemu nema nafte, pa se u velikoj meri osvrnuo na nuklearnu energiju. Sa današnjom naukom, verovatno će za 5-6 godina ova ideja biti realizovana- zaključio je Blagojević.

