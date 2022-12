Dovezite se do 2023. sigurno i sa uštedom

Dobro došli u novogodišnji OMV kutak i na naše benzinske stanice! Ovde ste stigli brzo i bezbedno, zahvaljujući OMV ponudi! Ako već niste – aktivirajte našu Save&Drive karticu, zakačite je kao privezak za ključeve i ostvarite popuste na goriva, na pranje automobila, na naše VIVA café kafe… I, radujte se Novoj godini gde god to da poželite, jer ste sa OMV benzinskim stanicama sigurni da na put krećete spremni

OMV Srbija, kao deo jedne od najvećih industrijskih kompanija u Austriji, OMV Aktiengesellschaft, koja u Srbiji posluje već 20 uspešnih godina, ima 63 benzinske stanice i tržišno učešće oko 10%. OMV benzinske stanice su multifunkcionalni servisni centri, za ljude i vozila, gde potrošači mogu da se snabdeju gorivima, mazivima, uslugom pranja automobila i u 58 VIVA prodavnica pronađu ukusnu ponudu hrane, osveženja i širok asortiman dodatnih usluga, ali i osmeh i ljubaznost našeg osoblja. A u ove praznične dane, OMV svojim potrošačima nudi posebne povoljnosti uz pomoć kojih mogu na put bezbedno, ali i sa uštedom.

Kartica bez koje se ne kreće na put

Ako već niste, aktivirajte Save&Drive karticu za popuste i uđite u 2023. bez brige! Naše Save&Drive kartice su izuzetno praktične. Zbog svoje veličine lako stanu čak i u manje novčanike, a mogu da se okače i kao privezak na ključeve automobile, pa tako nikada nećete zaboraviti da je ponesete. Za ostvarivanje popusta dovoljno je da pri svakoj kupovini karticu date prodavcu kako bi je skenirao. A šta dobijate?

Premijum gorivo MaxxMotion Super 100plus uz karticu je jeftinije za 6 RSD/po litru. OMV MaxxMotion Super 95 i OMV MaxxMotion Dizel imaju popust od 4 RSD/po litru. Osnovna goriva, dizel i benzin su uz karticu sa popustom od 2 RSD/po litru, a TNG – sa popustom od 2 RSD/po litru. Pored popusta na goriva OMV potrošači sa Save&Drive karticom mogu da ostvare i sledeće popuste: 15% na sve vrste Single Origin kafe za najbolju pauzu i užitak u ukusima jedinstvene arome – preporuka je da probate Gutamela Single Origin kafu sa vulkanskih planina Gvatemale, potom 10% na sve vrste VIVA kafe i sve vrste čajeva, 10% na Jet Wash i Top Wash kompletno pranje automobila, do 20% na odabrane OMV proizvode i do 20% na odabrane artikle iz OMV prodavnica. A uz sve ovo, sa Save&Drive karticom, na OMV benzinskim stanicama VIKEND POČINJE U PETAK: jer praznični popust od 10din/l na sva MaxxMotion goriva traje od petka do nedelje tokom decembra.

Goriva koja “neguju” auto

A evo zašto su naša goriva dobra za vaš auto: najbolja goriva su ona koja štite i čuvaju motor, što je odlika upravo MaxxMotion premijum goriva. Naša premijum goriva sa ekskluzivnom ACTIVEFLOW™ tehnologijom, koja možete naći na OMV benzinskim stanicama, pomažu rad motora, pružaju mu izuzetnu zaštitu i produžavaju njegov životni vek stvarajući zaštitni sloj na metalnim površinama i pružaju vrhunsku zaštitu od korozije. Čestice ACTIVEFLOWTM tehnologije smanjuju trenje i naslage u motoru, posebno u ključnim tačkama gde je fluidnost kretanja neophodna. Na ovaj način, oni vremenom poboljšavaju efikasnost motora. Gorivo MaxxMotion Super 100Plus, na primer, ispunjava najviše standarde kvaliteta benzina Svetske povelje o gorivu, kategoriju 6. To znači da ovo gorivo omogućava veću efikasnost, ali i manju emisiju izduvnih gasova, nego što je to slučaj sa gorivima niže kategorije. Naš MaxxMotion Performance Diesel, pored toga što je dizajniran da zaštiti i produži vek motora automobila – tako da možete da stignete gde god želite, pouzdan je na temperaturi do – 38 stepeni. Zato, na bilo koje praznično putovanje da krenete, možete biti sigurni u svoj auto.

Kafa za pravo uživanje

A kada natočite gorivo i operete svoj auto za put, sedite i opustite se u našem VIVA café-u. Naručite kafu iz Gvatemale, jednu od najkvalitetnijih na svetu. Priča o ovoj kafi počinje od svakog pojedinačnog zrna. Evo kako: prženo zrno kafe sadrži više od 800 različitih hemijskih jedinjenja koja daju ukus i aromu. Te suptilne ukuse, nepce će osetiti ako pijete pravu, kvalitetnu kafu upravo iz srca Gvatemale, iz regije Antigva. Ova kafa ima poseban ukus, sa notama čokolade, ali i orašastih plodova i voća. Odlika terena gde se uzgaja su vulkani, kojih ima preko 30 i od kojih je nekoliko još uvek aktivno. Zemljište vulkanskih padina bogato hranljivim materijama, predstavlja savršeno tlo za uzgoj biljke kafe. Nadmorska visina na kojoj raste kafa u Gvatemali kreće se od 1500 do 1800 metara. Ovi uslovi uzgoja omogućavaju da zrna kafe sazrevaju polako. Upravo vulkanske padine Gvatemale pružaju jedinstven ukus, bogatu notu, a snaga porekla ove kafe stvara utisak jedinstvenog iskustva ispijanja kafe. Zato kafa iz Gvatemale ima i oznaku „Single Origin” – što znači da svako zrno ove kafe dolazi sa istog geografskog područja. Naša kafa “Single Origin Guatemala” je 100% arabica, ima bogat ukus i gustinu, ali nije “preteška”, pa je zato idealna da je ponesete na put, ili da je popijete dok pravite pauzu. Na OMV pumpama je ima u varijantama espresso, americano, latte macchiato, cappuccino… I samo malo podsećanje – i u 2023, 1. oktobra, pozvaćemo vas kod nas na kafu da uz soljicu sjajne kafe i humanitarnu akciju zajedno obeležimo Međunarodni dan kafe! Srećna Nova godina!

