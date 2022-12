U SRBIJI POLA MILIONA STANOVNIKA MANJE, ALI ZATO STANOVA IMAMO VIŠE: Samo u jednom gradu PORAST! Ovo su prvi rezultati POPISA

U Srbiji živi ukupno 6.690.887 stanovnika, što je za 495.975, odnosno 6,9 odsto manje nego na popisu iz 2011. godine, prvi su preliminarni rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine u našoj zemlji, a koje su saopštili medijima predstavnici Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

Popis je pokazao da je broj stanovnika smanjen u svim regionima za oko 10 odsto, osim u Beogradu, gde je broj građana povećan za oko 1,6 odsto. Popisom su prikupljeni podaci o 2.520.854 domaćinstva i 3.628.175 stanova.

Nije zabeležena značajnija promena u ukupnom broju domaćinstava. Tu beležimo porast od 1,33 odsto, dok je ukupan broj stanova veći za 12,26 odsto u odnosu na 2011. Najveći porast broja stanova zabeležen je u beogradskom regionu (18,55 odsto).

Iz RZS objasnili su da su prvi rezultati popisa podložni promenama tokom statističke obrade podataka, kao i da će konačni rezultati popisa biti publikovani sukcesivno, i to od aprila 2023. do juna 2024. godine.

- Ovo je bio prvi popis sproveden pomoću laptopova i poslednji tradicionalni popis prikupljanja podataka direktno od građana. Ceo proces je sproveden pomoću najsavremenijih tehničko-tehnoloških alata razvijenih u samom Zavodu za statistiku.

Okosnica je integrisani sistem obrade. Značajna podrška stigla je od Geodetskog zavoda jer smo njihov adresni registar uvezali sa ovim podacima. Imali smo mogućnost da u realnom vremenu pratimo popis i koji stanovi su popisani i gde je bilo potrebno unaprediti. Odlučili smo da ove godine primenimo kombinovani popis, primeri dobre prakse su Kanada i Bugarska - rekao je dr Miladin Kovačević, direktor RZS.

Šta je pokazao popis 2022. 6.690.887 stanovnika ukupno živi u Srbiji

495.975, odnosno 6,9 odsto manje građana 2011.

2.520.854 domaćinstva u našoj zemlji

3.628.175 stanova u Srbiji

1,6 odsto povećan broj stanovnika u Beogradu

12,26 odsto porast broja stanova u Srbiji

18,55 odsto više stanova u prestonici

Najviše stanovnika posle Beograda popisano u Novom Sadu i Subotici

Popis nije sproveden na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

Preko 15.000 popisivača učestvovalo u popisu

Više od 340.000 poziva u kol-centru RZS

Preko 6.500 objava u medijima o popisu

62.000 dinara prosečna zarada popisivača

372.444 dinara najveća zarada popisivača

Oko 94.000 dinara prosečna zaraza instruktora

On je precizirao da je baza podataka dobijena direktnim popisivanjem dopunjena podacima iz administrativnih evidencija.

- Korišćen je kombinovani metod da bi se dodala nepopisana lica u registar. Tako je popisano 6.472.570, a 218.317 građana je dodato - naveo je Kovačević.

Aleksandar Vučić Imamo užasno mali broj dece Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao negativnu stopu rađanja u Srbiji tokom jučerašnje posete Azerbejdžanu. - Naš ključni problem je što imamo užasno mali broj dece bez obzira na nivo fertilne baze. To nema veze s bogatstvom. Najmanja stopa rađanja dece je na Vračaru, Starom Gradu i Novom Beogradu. To što se u Beogradu povećava broj stanovnika je zato što u Beograd dolaze ljudi, a ne jer se tamo rađaju deca. Najveći pad rađanja dece je u Vojvodini - naglasio je Vučić.

Podsetimo, popis je sproveden od 1. do 31. oktobra 2022. U osam gradova u Srbiji i nekoliko opština terensko prikupljanje podataka je produženo do 7. novembra. Građanima koji iz bilo kog razloga nisu popisani omogućeno je bilo telefonsko popisivanje do 17. novembra.

