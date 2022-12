Uz D Express od sada plaćajte i karticom kuriru u trenutku isporuke!

D Express kurirska služba zajedno sa kompanijom Mastercard uvela je mogućnost plaćanja i platnim karticama prilikom preuzimanja pošiljki kod kurira na mestu isporuke.

Ova pogodnost omogućena je u saradnji i uz podršku kompanije Mastercard, koja će u velikoj meri kupovinu preko interneta učiniti praktičnijom, jednostavnijom i ugodnijom. Shoppster.rs, najveća online i TV prodavnica u Srbiji, prva je u našoj zemlji uvrstila ovaj način plaćanja prilikom preuzimanja pošiljki, koje dostavljaju kuriri D Express službe. Očekivanja su da će se u skorijoj budućnosti znatno proširiti broj trgovaca za koje će ova usluga biti omogućena.

U praksi, to znači da će kuriri na svojim postojećim uređajima imati instaliranu platnu aplikaciju zasnovanu na Tap on Phone tehnologiji, koja omogućava prihvat beskontaktnih plaćanja, a građani će umesto samo gotovinom, moći celokupnu vrednost pošiljke da plate beskontaktno, platnom karticom ili mobilnim telefonom.

foto: Promo

Kako je pokazalo najnovije MasterIndex Srbija istraživanje za 2022. godinu, 29% ispitanika želi da plaća karticama upravo kod kurira u trenutku dostave. Na ovaj način D Express i Mastercard izlaze u susret potrebama i očekivanjima korisnika za brzim i praktičnim plaćanjima.

„Mastercard Tap on Phone tehnologija omogućava unapređenje poslovanja kroz prihvat kartica bez dodatne opreme, čime se automatski smanjuju inicijalni troškovi za trgovca. Imajući u vidu sve veće oslanjanje građana na bezgotovinska, a pre svega kartična plaćanja, Tap on Phone je rešenje koje trgovce približava njihovim korisnicima na mestu i u vreme kada im je to zaista potrebno. Kurirske službe su na vrhu liste želja korisnika kada je reč o lokacijama na kojima bi želeli da plaćaju karticama i drago nam je da je D Express to prepoznao i postavio temelje za novu, digitalniju fazu razvoja tržišta omogućavanjem kartičnih plaćanja kod kurira u trenutku dostave“, istakla je Jelena Ristić, direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i BiH u kompaniji Mastercard.

