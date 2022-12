DECA U PIROTU SE VRAĆAJU U VRTIĆE I ŠKOLE: U vazduhu nema amonijaka

Štab za vanredne situacije Pirota odlučio je da od danas normalno rade vrtići i škole, osim škola u selima Staničenje, Sopot i Crvenčevo, nedaleko od mesta akcidenta, gde se prevrnula cisterna sa amonijakom.

''U izveštaju je konstantovano da nema rizika za javno zdravlje i da stanovništvo Pirota može da nastavi sa uobičajenim dnevnim aktivnostima, što uključuje radne i školske obaveze'', navodi se u saopštenju štaba.

Saobraćaj na deonici Bela Palanka - Pirot i Sopotska petlja - Pirot u prekidu

Prema informacijama Puteva Srbije, u prekidu je saobraćaj na deonici Bela Palanka - Pirot i Sopotska petlja - Pirot.

Alternativni putni pravac je Drugi B 428 Bela Palanka - Pirot preko sela Ponor.

Drugi alternativni put je državni put Drugi A 223 deonica Bela Palanka - Donji Striževac i državni put Prvi B 39 Donji Striževac - Pirot.

Na državnom putu I A-4 privremeno je obustavavljen saobraćaja i to: Za smer Niš - GP Gradina, za saobraćaj je zatvorena deonica od pt Malča do pt Pirot istok, alternativni pravac je preusmerenje na državni put I B 35 do Zaječara, a zatim državnim putem I B 36 ka GP Vrška Čuka.

U vazduhu nema amonijaka

Analize vazduha pokazuju da u gradu nema amonijaka, ali gas iz cisterne i dalje curi, pa su koncentracije u tom delu višestruko povećane i opasne po život.

Voda u Pirotu, Beloj Palanci i Nišu je ispravna za piće, saopšteno je iz instiuta "Batut".

U vazduhu na području Niša nema povećane koncentracije amonijaka, ali je zabranjena upotreba vode za piće iz bunara pored Nišave, saopštio je Gradski štab.

Zbog povećane koncentracije amonijaka koje su utvrdile analize Instituta za javno zdravlje Niš i Preduzeća "Naisus" zabranjena je upotreba vode iz Nišave za rekreaciju, ribolov, kao i korišćenja ulova iz reke.

Gradski štab za vanredne situacije odlučio je juče da se otkaže proslava, odnosno doček Nove godine na trgu u centru grada, gde je trebalo da nastupa popularni bend Neverne bebe. Otkazana je i Svečana akademija povodom Dana grada.

Koncert Nevernih beba pomeren je za doček Srpske nove godine.

(Kurir.rs/RTS)