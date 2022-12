"VIRUS SE NE PONAŠA ONAKO KAKO SMO UČILI NA FAKULTETU" Dr Jakovljević: U Srbiji je zaraženo njih 1.100, ljudi ZABRINUTI zbog Kine

Više država je uvelo ograničenja za putnike koji dolaze iz Kine, jer je povećan broj obolelih od Covid 19 virusa.

U Kini su uvedene interne pojačane mere testiranja stanovništva na kovid. Na dnevnom nivou zaraženo je preko 100.000 ljudi, a kako je u Srbiji i da li ima potrebe za strahom među našim stanovništvom, govorili su u jutarnjem programu profesor dr Vladimir Jakoviljević, dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu i dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula.

Jakovljević je virus nazvao nepredvidljivim.

- Sve vreme koliko traje globalna histerija, uvek sam bio optimističan. Apelovao sam na građane da slušaju šta struka kaže, jer se virus nije ponašao onako kako smo mi učili na fakultetima - započeo je Jakovljević.

On je nazvao neuobičajenim i interesantim neusklađenost Kine sa ostatkom sveta.

- Kina je proglasila nultu toleranciju odnosno da dođu do momenta da nemaju ni jednog zaraženog, što nije moguće - rekao je on.

Stojanović je podelio da je u Srbiji, za sada 1.100 obolelih.

- Odakle ovoliki ljudi u domovima zdravlja? - upitao je on. Nabrojao je vakcine koje Srbija ima.

- Sve počinje od Kine. Kad se tamo nešto dešava mi očekujemo da će doći kod nas. Prevencija je najbitnija. Ljudi idu kod lekara tek kad zagusti. Korona je kada ste pozitivni na test- ispričao je on.

Jakovljević je pozvao na oprez.

- Moramo da naučimo da živimo sa virusom. Virus u biološkom smislu, on teži da preživi, njemu nije interes da domaćin umre, nego da pređe na drugog domaćina. Prema tome mislim da nema mesta panici, od svih ljudi koji su zaraženi i nenormalne temperature koje su pogodne za razmnožavanje virusa, to je i virus gripa koji takođe nisu bezazleni - rekao je on i dodao:

- Koga zmija ujede i guštera se plaši.

