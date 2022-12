PORODICA JOVANOVIĆ IZ DONJE LOKOŠNICE NA DVA HEKTARA PROIZVODI AUTOHTONU SORTU PAPRIKE: Naš „Kozji rog“ na trpezama širom Srbije

Generacije meštana Donje Lokošnice kod Leskovca posvetile su živote uzgoju i sušenju posebne sorte paprike zvane „Kozji rog“ koja uspeva samo u ovom čuvenom selu. Jedna od njih je upravo porodica Jovanović. Jovana i Todor nasledili su posao od svog oca i danas na dva hektara zasada na otvorenom godišnje proizvedu oko 100.000 veza ovog pikantnog sušenog povrća. A kako bi osim meštana iz okoline ovog jedinstvenog sela na jugu Srbije u njihovoj autohtonoj vrsti paprike mogli da uživaju i ljudi širom zemlje, porodica Jovanović poznati „Kozji rog“ plasira na rafove pijaca Maxi supermarketa.

„Sadimo sve mašinski, a imamo i sistem „kap po kap“ koji nam značajno smanjuje potrebu za dodatnom radnom snagom. Majka, brat i ja se trudimo da što više uradimo samostalno. Berba nam počinje u septembru i traje do prvih mrazeva, uglavnom do novembra. Paprike sa njive nekad idu odmah u sušaru i tada im treba tri do četiri dana da budu spremne, a ako ih ostavimo pre toga na vazduhu onda se taj proces završi i za dan. Nakon toga ih pakujemo u veze i šaljemo u distributivni centar Delez Srbija“, kaže Jovana Jovanović.

„Kozji rog“ iz Donje Lokošnice je blago ljut, sa intenzivnim ukusom. Kada je u tucanom obliku onda je nezaobilazni sastav za sve zaprške čuvenih jela sa juga Srbije. Pored toga, ova paprika se koristi i u salatama, ali mogu i da se pune. Jovana kaže da ta autohtona sorta ima neprevaziđen kvalitet što su potvrdile i laboratorijske analize, koje su oni radili.

„Osim redovnih i unapred propisanih kontrola bezbednosti i kvaliteta želeli smo da vidimo i same nutritivne vrednosti našeg proizvoda. Zbog toga smo sproveli dodatnu laboratorijsku analizu koja je pokazala prednost ove sorte u odnosu na neke druge. Inače, rok trajanja ovako osušene paprike je 11 meseci, a ako se drži u frižideru opstaje čak i duže. Kriterijumi kvaliteta i bezbednosti u Delez Srbija su visoki, ali ako se radi ’školski’ onda nema problema da se to ispoštuje“, priča Jovana.

Porodica Jovanović sa kompanijom Delez Srbija posluje oko 15 godina, a Jovana kaže da je to odnos uzajamnog poverenja i poštovanja. Kompanija na ovaj način sarađuje sa više od 200 domaćih proizvođača čije se voće i povrće tokom godine može pronaći na pijacama Maxi supermarketa širom zemlje. Iz kompanije Delez objašnjavaju da je cilj povezivanja sa malim poljoprivrednicima da se kupcima tokom cele godine obezbedi širok asortiman voća i povrća koje dolazi sa domaćih gazdinstava, a da se istovremeno osnaže mali domaći proizvođači. To se realizuje kroz različite vidove podrške i pristup inovativnim konceptima i tehnologijama. Proizvođači se usmeravaju da proizvode ono šta je tržištu potrebno, a sa druge strane trgovinski lanci znaju da tokom cele godine mogu da računaju na domaće proizvode.

