"POLICAJCI MI REKLI DA IMAM 30 DANA AKO HOĆU DA ŽIVIM" Ispovest Džona Bosnića: Izbacili me s fakulteta, zbog mene su IŠLI U ZATVOR

Život Džona Bosnića, srpskog i kanadskog novinara, itekako je bio neobičan.

Rođeni Kanađanin srpskog porekla život je proveo na više kontinenata i država, pre svega u Kanadi, Japanu, Srbiji, ali i na Tibetu, u Kini, Indiji i mnogim drugim državama.

Prvih četvrt veka, kako kaže, on je bio uzorni Kanađanin koji je prvi u generaciji u Novom Branzviku diplomirao na FPN, bio društveno aktivan, sportista, radio u medijima, postao i politički aktivista, pa i poslanički kandidat. Međutim, zbog velikog incidenta, njegov život je bio ugrožen.

Bosnić je u svom gostovanju u jutarnjem programu Kurir televizije otkrio do detalja najbizarnije delove njegovog života.

- Ja sam imao mogućnosti da u Kanadi radim šta god sam želeo. Moj pokojni otac bio je kum predsednika vlade Kanade i bio sam pozvan da dođem i radim u kabinetu predsednika vlade. Međutim, već sam u to vreme bio aktivan u politici u univerzitetu gde sam video koliko je bio korumpiran univerzitetski sistem u Kanadi. Video sam kako možeš kupiti doktorat ili dodati svoje ime na najvećoj biblioteci u pokrajini - započeo je Bosnić.

foto: Kurir Televizija

- Dobio sam svetsku nagradu na geodeziji i to je prvi put da je neko iz Severne Amerike tu nagradu dobio. Radim kao pas da to dobijem, a vidim da neki čovek koji je nepismen i daje neke donacije na univerzitetu dobije doktorat. Ja kao studentski predstavnik odgovornog odbora glasao sam protiv toga, jer ne dajemo doktorat čoveku koji je nepismen. Može biti čovek koji je uradio nešto uspešno u tom domenu, ali ne možeš biti filozof ako nisi pročitao nijednu knjigu - naveo Bosnić.

- Tako sam ponovo i bio izabran od strane studenata kao predstavnik. Inače mi smo izgradili našu zgradu od naših para. Međutim od 60-ih godina, pa sve do 80-ih kada sam ja došao, univerzitet je davao mito studentima u zamenu da im daju kontrolu naše zgrade njima. Ja sam se žestoko borio protiv toga, jer su to bile naše pare i to je bilo jedno 4 do 5 godina borbe protiv univerziteta - istakao je Bosnić.

Nakon te velike borbe, univerzitet je odlučio da ga izbaci, ali Bosnić se nije predao pa je izašao na sud kako bi bar svoju diplomu povratio.

- Univerzitet me je izbacio zbog politike i slobode govora. Tužio sam ih i dobio sam diplomu. Nakon toga odlazim u Montereal da odradim magistarske studije na političkim naukama - rekao je Bosnić i dodao:

- Tek sam počeo i jedne noći vidim dva policajca koji su napala čoveka na ulici bez ikakvog razloga. Intervenisao sam tada, nisam ušao u fizički sukob, ali sam branio čoveka. Da skratim priču, to su prva dva policajca koji su otišli u zatvor Montreala posle 450 godina. To se desilo nakon moje pobede na sudu gde je državni tužilac bio na mojoj strani. Međutim, nakon toga predstavnik policijskog sindikata mi je rekao: "Čestitamo vašu pobedu, imaš 30 dana. Nakon toga ne možemo osigurati vaš život". Garantovali su da neću biti bezbedan.

- Otišao sam tada kod državnog tužitelja gde sam mu ispričao sve. On je rekao da treba da odem, što meni nije bilo problem jer sam imao dobre ocene pa sam predlagao SAD i Kolumbiju. Međutim, samo mi je rekao da je ceo policijski sindikat u severnoj Americi povezan i da bežim odavde - naveo je Bosnić.

Kuda se u tom trenutku zaputio, ali i kako je njegov život dalje tekao možete pogledati u videu ispod:

