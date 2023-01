"DA LI SUPRUG ANE VOLŠ NEŠTO SKRIVA?" Milosavljević o teoriji nestanka: On se zamerio nekome, a nju koriste kako bi ga UCENJIVALI

Ana Volš, rodom iz Beograda, koja je poslednji put u Srbiji bila 27. decembra, nakon čega je proglašena nestalom osobom, prema rečima njene majke, u tom periodu normalno se ponašala i ništa nije uakzivalo na agoniju koju njena porodica trenutno preživljava.

Podsetimo, Beograđanka je nestala kada je 1. januara oko četiri sata iza ponoći napustila svoj prorodični dom u gradu Kohasetu i uputila se na bostonski aerodrom kako bi se ukrcala na let za Vašington, gde je morala hitno da se javi na posao. Međutim, kako su naveli iz lokalne policije, ona nije stigla na aerodrom.

Isidora Milosavljević, generalni sekretar Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA i Maja Atanasković, pravna zastupnica Fondacije „Tijana Jurić“, gošće u jutarnjem programu Redakcija, govorile su o tome od čega se polazi u potragama za nestalim odraslim licima.

Šta bi trebalo da bude prvi korak, ispričala je Milosavljević.

- Po prijavi nestanka lica, prvo treba utvrditi sa kim je ona poslednji put viđena. Da se utvrdi njen odnos sa ukućanima, navike, da li je imala običaj da se ne javlja ukućanima. Problem je što je ona poslednji put viđena 1. januara, a suprug je nestanak prijavio tek 4. januara - započela je Milosavljević, nazavavši to veoma sumnjivim.

Suprug Ane Volš, Brajan, uhapšen je radi osnovane sumnje u ometanju policije u potrazi.

Volš je optužen da je doveo u zabludu policijsku istragu o nestanku njegove supruge. Policija ima razlog da veruje da je Brajan Volš počinio krivično delo obmanjivanja policijskih istražitelja - rekao je okružni tužilac Norfolka Majkl Morisi, a prenosi Boston 25.

Ove navode prokomentarisala je Atanacković.

- Suprug nije čiste savesti. Logično je da se prijavi nestanak, kada se dobije informacija da supruga nije stigla na mesto na koje je krenula. Logično je da kada se ona ne javi, da se prijavi nestanak lica, koji je u ovom slučaju veoma sumnjiv - rekla je Atanacković.

Obe su dale mišljenje o indikacijama o otmici.

- Postoji ta mogućnost. Policija je tri dana pretraživala teren oko kuće, ništa nije pronađeno. To je nezahvalan posao. Ukoliko sumnjaju u uključenost muža u ovo, logično je da će tragovi biti uklonjeni. Meni je interesantno da nismo dobili zvaničnu potvrdu da je nju neko sa posla kontaktirao i tražio da dođe u Vašington - rekla je Milosavljević.

Kako je suprug Ane Volš svojevremno optužen za falsifikaciju slika Endija Vorhola, Atanacković je iznela stav pokrenut interesantnošću njegovog profila.

- Kako se radi o veoma brižnoj majci, čisto sumnjam da je žena tek tako otišla, mislim da postoji sumnja da je izvršeno neko krivično delo krvnih i seksualnih krivičnih dela - rekla je ona.

Milosavljević je ispričala još jednu moguću teoriju.

- Kako je on priveden i danas će biti saslušan, znaćemo više. Moguće je da je žena oteta. Ako se njen muž zamerio nekome, a nju koriste kako bi ga ucenjivali, jer je on rekao da će sve biti u redu, što znači da on možda ima neku informaciju više, koju nije podelio policiji - rekla je Milosavljević.

