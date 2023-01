STIŽE NAM ZAHLAĐENJE I MINUS: Od Bogojavljenja će se Srbija zabeleti pod snegom

Oko 19. januara je sve izvesnije pogoršanje i zahlađenje sa padavinama. Trenutno je sneg osim na planinama moguć i u nizijama regiona. Saznajte kakvo nas vreme čeka sledeće nedelje u najnovijoj prognozi za Srbiju.

Posle sunčanog dana u toku posle podneva i večeri treba očekivati prlaazno naoblačenje, ponegde uz slabe padavine. Snežna granica na oko 80 metara nadmorske visine. Sutra pre podne još na jugu i jugoistoku regiona oblačno uz slabe padavine, a nad ostalim predelima suvo uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab do umeren, severozapadni. Sutrašnji maksimum od +3 na jugoistoku do oko +8 na zapadu regiona, stoji u najnovijoj vremenskoj prognozi meteorologa Marka Čubrila.

- Nedelja suva, ponegde uz jutarnju maglu, tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo uz slab južni vtar i dnevni maksimum do +6 do +13 stepeni Celzijusa. Od nedelje se pod uticajem jakog ciklona nad Skandinavijom preko središnje Evrope očekuje premeštanje serije frontalnih poremećaja koji će preko Alpa stizati i do nas. Do srede veoma promenljivo uz česte padavine - najavljuje meteorolog.

Ponedeljak donosi većem delu regiona relativno toplo vreme i kišu, dok bi na krajnjem zapaadu Hrvatske uz znatno niže temperature snega bilo i u nižim predelima. Nad većim delom regiona južni vetar u pojačanju,a duž Jadrana jugo u jačanju. Dnevni maksimum od +2 na krajnjem severozapadu Hrvatske do oko +13 ponegde na jugoistoku Srbije, stoji u prognozi.

- Do četvrtka će biti promenljivo oblačno i svugde relativno toplo uz povremenu pojavu kiše, dok je sneg uglavnom moguć preko 1100mnv. Vetar južni i jugozapadni, duž Jadrana jugo, a u košavskom području topla košava. U sredu se računa na jačanje sekundanrog ciklona nad severnim Jadranom i to bi trebalo označiti počeak jačeg pogoršanja vremena - prognozira Čubrilo.

Prvo će u sredu još biti dosta toplo, ponegde i oko +15 stepni Celzijusa ali uz čestu kišu i vrlo jak južni vetar, dok bi zatim sa pomeranjem centra ciklona na istok usledio upad osetno hladnijeg vazduha te bi jače zahlađenje pvo zahvatilo severne i zapadne predele regiona, a u narednim danima verovatno i njegov ostali deo, kaže meteorolog.

- Za sada modeli imaju sinoptiku koja bi nam donela dosta padavina uz konkretnije zahlađenje te u ovom momentu osim na planinama uslove za sneg vide i u nizijama, posebno nad zapadnim, severnim i središnjim delovima regiona. Operativni proračuni su trenutno dosta bogati snežnim padavina u ovom delu regiona ali su ansmable poračuni ipak umereniji - objašnjava Čubrilo.

Svakako treba sačekati barem početak sledeće nedelje kada će se pouzdanije znati položaj i putanja tog ciklona jer će od vrlo sitnih detalja zavisiti snaga zahlađenja, a samim tim i količina snega. Trenutno je verovatnoća dosta visoka da posle 19. januara i veći deo nizija regiona konačno dobije sneg. Posle srede bi se makismumi kretali od -1 ponegde na severozapodu do oko +8 na jugoistoku regiona, navodi se. Sumirano od nedelje nas čeka vrlo dinamičan period, a posle 19.01. bi i nizije mogle imati snega, zakljulčuje Čubrilo.

