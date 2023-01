UPOZORENJE NA SNEG U BRDSKO-PLANINSKIM PREDELIMA: U ovim delovima Srbije će se beliti, kiša u ostalim krajevima

BEOGRAD - Danas se u većem delu Srbije, ujutro i pre podne očekuju mešovite padavine - kiša i sneg, a popodne i uveče oblačnost će oslabiti, pa se očekuje kratkotrajni prestanak padavina, na jugu Srbije i uz delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severozapadu Srbije će danas biti oblačno i veći deo dana suvo. U toku noći sa jugozapada Srbije se očekuje novo naoblačenje sa snegom.

Upozorava se na snežne padavine u brdsko-planinskim predelima danas i za vikend i početkom naredne sedmice. Predviđa se formiranje i povećanje visine snežnog pokrivača za 15 do 40 cm, naročito na planinama.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, u Negotinskoj Кrajini povremeno jak, a u toku noći se pojačanje vetra očekuje i u planinskim predelima.

Najniža temperatura će se kretati od minus dva stepena Celzijusa na severu Bačke i Banata, do sedam stepeni na jugu Srbije, a najviša u većem delu od dva do pet stepeni na jugu i istoku, do devet stepeni uz pad temperature posle podne i uveče.

U Beogradu će biti oblačno i hladnije. Ujutro i pre podne padaće slaba kiša, a u višim delovima grada susnežica. Popodne će biti suvo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Temperatura od dva do četiri stepena Celzijusa. Mešovite padavine - kiša i sneg ponovo se očekuju u drugom delu noći.

